តើតារាបាល់ទាត់ថៃណាខ្លះដែលអាចដើរតាមគន្លងរបស់កីឡាករ Chanathip

ទើបតែបានបួនខែប៉ុណ្ណោះ ចាប់តាំងពីកីឡាករវ័យក្មេងរបស់ថៃ Chanathip Songkrasin បានផ្លាស់ទៅ J1 League របស់ជប៉ុន ប៉ុន្តែរយៈពេលខ្លីនេះរបស់គេនៅក្លឹប Consadole Sapporo ជាពេលវេលាដ៏ជោគជ័យរួចជាស្រេចទៅហើយ។.

វាមិនទាមទារពេលយូរទេ ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក្លឹប Consadole ចាប់ផ្តើមស្រលាញ់កីឡាករ Chanathip ដែលរូបគេបានបង្ហាញថា គេអាចលេងនៅកម្រិតខ្ពស់បានពិតមែន។

ត្រឹមចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ កីឡាករវ័យ ២៤ ឆ្នាំរូបនេះបានធានាថា គេអាចបានលេងក្នុងកំពូលលីកជប៉ុនរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀត ក្រោយពីបានជួយឲ្យក្លឹប Consadole រក្សាតំណែងរបស់ពួកគេក្នុងក្របខណ្ឌ J1 League ខណៈពេលនៅសល់តែពីរប្រកួតទៀត។

បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍របស់ Chanathip នៅ Sapporo Dome មិត្តរួមជាតិរបស់គេជាច្រើនត្រូវបានណែនាំឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់គេ ហើយមានទំនាក់ទំនងជាច្រើនជាមួយនឹងក្លឹបធំៗ មួយចំនួនរបស់ជប៉ុនកន្លងមកផងដែរ។

តើតារាបាល់ទាត់ថៃរូបណាទៀតអាចមានលទ្ធផលដើរតាមគន្លងរបស់​មិត្តរួមជាតិរបស់គេ?

កីឡាករ Theerathon Bunmathan (Muangthong United)

ប្រសិនបើដូចពាក្យចចាមអារ៉ាមមែន កីឡាករ Theerathon Bunmathan បានសម្រេចទៅលេងឲ្យកាន់ក្លឹប Cerezo Osaka ដែលចង់ប្រមាញ់ពានរង្វាន់ AFC Champions League ។

ជាកីឡាករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងកីឡាបាល់ទាត់ថៃ និងអាចមានជើងឆ្វេងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុត នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូល កីឡាករ Theerathon បានចាប់ផ្តើមឆ្នាំ ២០១៧ ជាមួយនឹងការបង្ហាញដែលនៅសល់តិចតួច នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់គេ។

គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ គឺថាគេលេងដល់ចំណុចកំពូល ដោយតែងតែអូសបាល់ចូលកណ្តាលបានយ៉ាងល្អ ក្នុងនាមជាខ្សែការពារ និងជាអ្នកបង្កើតឱកាសល្អៗផង។

បើសិនជា Theerathon ពិតជាអាចផ្លាស់ប្តូរទៅក្របខ័ណ្ឌ J1 League មែន នោះវាទំនងជាថា គេនឹងជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងតួនាទីដើមរបស់គេ ផ្នែកការពារឆ្វេងដោយគេល្អឥតខ្ចោះក្នុងការការពារមួយទាល់នឹងមួយ ហើយគេថែមទាំងអាចជួយយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការវាយបកទៀតផង។

ភាពបត់បែនរបស់គេជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ក្លឹប Cerezo ឬក្លឹបផ្សេងទៀត ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងសម្លឹងមើលរូបគេយ៉ាងដិតដល់។

កីឡាករ Nurul Sriyankem (Chonburi)

លើកលែងតែពេលវេលាដែលគេត្រូវលេងខ្ចីជើងកាលពីនៅក្មេង កីឡាករ Nurul Sriyank ជាកីឡាករស្មោះស្មគ្រ័ម្នាក់ដែលលេងឲ្យក្លឹបតែមួយគត់រហូតមកទល់ពេលនេះ គឺគេបានលេងនៅក្លឹប Chonburi ហើយបានកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឱ្យក្លាយជាខ្សែបម្រើដ៏ល្អម្នាក់ក្នុងលីកថៃ។

ជាមួយនឹងក្បាច់លេងល្អៗ និងល្បឿនយ៉ាងលឿនរបស់គេ កីឡាករវ័យ ២៥ ឆ្នាំរូបនេះបានចំណាយពេលពីរ បីឆ្នាំ លេងយ៉ាងល្អ ហើយផ្តល់ការងារជាច្រើនដល់ខ្សែការពារឆ្វេងគូប្រកួត។

មិនមានហេតុផលណាដែលបង្ហាញថាកីឡាករ Nurul មិនអាចធ្វើបានល្អដូចគ្នាទេ សូម្បីតែនៅក្នុងលីកដ៏លំបាកជាងនេះក៏ដោយ។ គេត្រូវបានទាក់ទងជាមួយការផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុង K-League នាពេលថ្មីៗនេះផងដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ របៀបលេងរបស់គេនឹងសាកសមលេងនៅប្រទេសជិតខាងរបស់កូរ៉េ (ជប៉ុន)ជាង ហើយកីឡាករ Chanathip ក៏បានបង្ហាញរួចមកហើយថា ខ្សែប្រយុទ្ធដែលមាឌតូចក៏អាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរ។

កីឡាករ Kawin Thamsatchanan (Muangthong United)

A post shared by Kawin Thamsatchanan (@kawiator_26) on Nov 13, 2017 at 5:17am PST

កាលពីឆ្នាំ ២០១០ សក្តានុពលរបស់កីឡាករវ័យ ២០ ឆ្នាំ Kawin Thamsatchanan ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលគេត្រូវបាននិយាយថាត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសាកលេងសម្រាប់ក្រុម Manchester United តាមការណែនាំរបស់វីរៈ​បុរសក្រុមបិសាចក្រហម ហើយក្រោយមកគ្រូបង្វឹកថៃលោក Bryan Robson ។

ការរងរបួសដ៏មិនបានរំពឹងទុកមួយបានធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពដល់ក្រុមយក្សអង់គេ្លស។ ប៉ុន្តែ Kawin នៅតែបន្តហ្វឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅទីលាន ហើយបានក្លាយជាអ្នកចាំទីដ៏ល្អម្នាក់។

ទោះជាកម្ពស់ ១,៨៣ ម៉ែត្រ មិនមែនជាកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេ ក្នុងស្តង់ដារអឺរ៉ុបក៏ដោយ កីឡាករវ័យ ២៧ ឆ្នាំនេះ មិនមានអ្នកចាំទីផ្សេងទៀតច្រើនទេ ដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេបាននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទេ។ និយាយពីបាល់ក្នុងលំហអាកាស គេធ្វើបានល្អណាស់ដោយមានអាទិភាពជាអ្នកចំាទីផង គេអាចបញ្ឈប់ការតែតបានយ៉ាងល្អ។

កីឡាករ Narubadin Weerawatnodom (Buriram United)

A post shared by daniealton (@dani13ton) on Nov 17, 2017 at 11:57pm PST

រយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គឺជាពេលវេលាមួយដ៏លំបាកសម្រាប់កីឡាករ Narubadin Weerawatnodom ប៉ុន្តែមានអះអាងជាច្រើនថាខ្សែការពារសកម្មរូបនេះ នឹងត្រឡប់មករកទំរង់ដ៏ល្អបំផុតរបស់គេវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

បន្ទាប់ពីបានចូលជម្រើសជាតិទាំងវ័យជំទង់ និងជឿជាក់ថានឹងជាប់ជម្រើសថៃ១១ដំបូង រហូតមួយទសវត្សទៀត បញ្ហារបួសរបស់គេ​ (ដែលធ្វើឲ្យគេខកខានការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup កាលពីឆ្នាំមុន) និងវត្តមានរបស់កីឡាករកូនកាត់បារាំង-ថៃ Tristan Do ដែលទើបចូលសញ្ជាតិថៃបានសម្រេច បានក្លាយជាសញ្ញា ថាតំណែងរបស់គេកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែង ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហារងរបួសរបស់គេ គ្រាន់តែជាអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះ ហើយកីឡាករវ័យ ២៣ ឆ្នាំរូបនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយក្លឹប Buriram United លើកពាន Thai League 1 រដូវកាលនេះផងដែរ។

កីឡាករ Teerasil Dangda (Muangthong United)

A post shared by Official (@sr.teerasil) on Jul 25, 2017 at 6:47am PDT

មនុស្សភាគច្រើនដឹងហើយថាកីឡាករ Teerasil Dangda បានទៅលេងនៅ Almeria ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga តែបានវិលត្រឡប់មកវិញ បន្ទាប់ពីត្រូវបានដាក់ឲ្យលេងខ្ចីជើងក្នុងប្រទេសអេស៉្បាញ។

ប៉ុន្តែមិនមានភាពអាម៉ាស់ក្នុងការព្យាយាមហើយបរាជ័យក្នុងលីកល្អបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនោះទេ។ ហើយនៅពេលដែលគេបានទទួលឱកាសមួយនោះ ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់រូបនេះបានបង្ហាញពន្លឺថា គេអាចលេងនៅលីកធំៗបាន។

