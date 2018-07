តើអ្នកណាខ្លះដែលស៊ុតឲ្យហូឡង់ដ៍ឈ្នះព័រទុយហ្គាល់?

ព័រទុយហ្គាល់​រងគ្រោះ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ត្រៀម​ World Cup ដោយ​ទទួលរង​បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង​របស់ហូឡង់ដ៍​ក្នុងលទ្ធផល ៣-០ កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​កន្លង​ទៅ ខណៈដែល​ Cristiano Ronaldo ខិតខំ​ធ្វើ​ការស៊ុត​បញ្ចូល​តែគ្មាន​សំណាង។



គ្រាប់បាល់​ជ័យ​ជម្នះ​របស់​ក្រុម​ហូឡង់ដ៍​កើតឡើង​នៅ​ក្នុង​តង់​ទីមួយ​ដោយ​សារការ​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​របស់​កីឡាមកពី​ក្លឹប Manchester United ដូចជា Memphis Depay, Ryan Babel និង Virgil van Dijk ។

គ្រាប់ទីមួយ​រក​បាន​នៅ​នាទី ១១ ដោយ​ការ​ទាត់​បាល់​បណ្តោយខ្យល់​ដោយ​កីឡាករ Depay បន្ទាប់​ពី​បាល់​នោះ​ស៊ុត​ដោយ​ Donny Van de Beek ក្រោយ​មក​គ្រាប់​ទី​ពី​រក​បាន​នៅ​នាទី​ ៣០ ដោយ​ការ​តែត​របស់ Babel ពី​សំណាក់​ការទាត់​បាល់​កាត់​ចូល​លឿន​ដូច​កាំជ្រួច។

មុនពេលគ្រាប់​បាល់​ទី​ពីរ​កើតឡើង​ Ronaldo ខឹងសម្បារ​យ៉ាងខ្លាំង​ដោយ​សារ​អាជ្ញាកណ្តាល​មិន​ព្រម​ផ្តល់​បាល់​ពិន័យ​ ១១ម៉ែត្រ​ដល់​គាត់​​។ ប៉ុន្តែ​បើ​តាម​ការ​ពិនិត្យ​មើល​ឡើងវិញ គឺ Ronaldo បាន​ទាត់​ប៉ះ​ដី​មុន​ពេល​កីឡាករ​ផ្សេង​ប៉ះ​ជើង​របស់គាត់។

So this just happened. Ronaldo kicks the floor and furiously demands a penalty.. 😂😂😂 pic.twitter.com/xketOnCapo

ក្រោយ​មក​ក្នុង​ម៉ោង​បន្ថែម​នៃ​តង់​ទីមួយ van Dijk បាន​បន្ថែម​គ្រាប់​បាល់​ទី​បី​ដោយ​ការ​ទាត់​បាល់​លើ​អាកាស​ត្រឹម​ចង្កេះ។

ក្រុម​ជើង​ឯក​ប្រចាំ​តំបន់​អឺរ៉ុប​បាន​ទទួល​បរាជ័យ​យ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពី Cavaco Cancelo ទទួល​បាន​កាតលឿង​ទីពីរនៅនាទី ៦០។

@cristiano Ronaldo almost got kissed on the lips by a pitch invader in the friendly match against the Netherlands! 💋😱! pic.twitter.com/ffYnqS6Aqb

— CRonaldoDaily.com (@BreatheRonaldo) March 26, 2018