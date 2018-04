Rafa Nadal ត្រូវតែ​ផ្តួល​កីឡាករ Alexander Zverev ឲ្យបាន​ទើប​អាច​ជួយ​ឲ្យ​ក្រុម​អេស្ប៉ាញ​ឆ្លង​ផុត​វគ្គ ១/៤ ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ Davis Cup របស់​ពួក​គេ​បាន ក្រោយ​ពី​គូ​ប្រកួតមក​អាល្លឺម៉ង់​បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​ពួកគេ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ជា​គូ​រួច​មក។

នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​ដែល​បាន​អូស​បន្លាយ​ពេល​ជិត ៥ ម៉ោង​នេះ កីឡាករ​អាល្លឺម៉ង់ Tim Puetz និង Jan-Lennard Struff បាន​បំបាក់​កីឡាករ​អេស្ប៉ាញ Marc Lopez និង Feliciano Lopez ក្នុង​លទ្ធផល ៦-៣ ៦-៤ ៣-៦ ៦-៧ និង ៧-៥ ។

ក្រុម​កីឡាករ​របស់​អេស្ប៉ាញ​យក​ឈ្នះ​បាន​តែពីរ​លើក​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​ចំណោម​ឱកាស​ទាំង ២០ ហើយ​បាន​ចាញ់​ក្នុង​លទ្ធផល ២-១ ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ Nadal ដែល​ទើប​តែ​វិល​ត្រឡប់​មក​ចូលរួម​ការ​ប្រកួត​វិញ​កាល​ពីពីរ​ខែ​មុន​នេះ និង​ទើប​តែ​យក​ឈ្នះ​កីឡាករ Philipp Kohlscreiber ត្រូវតែ​យក​ឈ្នះ​លើ Zverev នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ​។

ប្រធាន​ក្រុម​របស់​អាល្លឺម៉ង់ Michael Kohlmann បាន​និយាយ​ថា៖ «នេះ​ហើយ​ដែល​ហៅថា Davis Cup ។ នៅចុង​បញ្ចប់​គឺ​យើង​មាន​សង្ឃឹម ៥០% ភាគរយ​ដូច​គ្នា។ យើង​មាន​សំណាងជាង​គេ​បន្តិច ប៉ុន្តែ​វា​ធ្វើឲ្យ​យើង​មាន​អារម្មណ៍​ល្អ​ណាស់​»។

ក្រុម​ការពារ​តំណែង​ជើងឯក​បារាំង​បាន​ធ្វើការ​នាំមុខ​ក្នុង​លទ្ធផល ២-១ លើ​ក្រុម​អ៊ីតាលីក្រោយ​ពី Nicolas Mahut និង Pierre-Hugues Herbert យក​ឈ្នះ​ក្នុង​លទ្ធផល ៦-៤ ៦-៣ និង ៦-១ លើ​កីឡាករ Fabio Fognini និង Simone Bolelli ។

ប្រសិនបើ​កីឡាករ​លំដាប់​ទី ១១ របស់​ពិភព​លោក Lucas Pouille អាច​បំបាក់ Fognini នៅក្នុង​ការ​ប្រកួត​ទោល នោះ​ក្រុម​បារាំង​នឹង​ទទួល​បាន​កៅអី​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ជាលើក​ទីបី​ក្នុង​រយៈ​ពេល​បួន​ឆ្នាំ​នេះ​។

ក្រុម​ក្រូអាត​ក៏​ត្រូវការ​យក​ឈ្នះ​តែមួយ​លើក​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ​ដើម្បី​ឡើង​ទៅកាន់​ក្រុម​កំពូលទាំង​បួន ក្រោយ​ពី​កីឡាករ Ivan Dodig និង Nikola Mektic បាន​ផ្តួល​ក្រុម​ការហ្សា​ស្ថាន Timur Khabibulin និង Aleksandr Nedovyesov ក្នុង​លទ្ធផល ៦-៧ ៦-៤ ៦-៤ និង ៦-២។

អតីត​ម្ចាស់​ជើង​ឯក US Open កីឡាករ Marin Cilic នឹង​អាច​ដណ្តើម​ជ័យ​ជម្នះ​សម្រាប់​ក្រុមក្រូអាស៊ី​បាន ប្រសិន​បើគាត់​អាច​ឈ្នះ​កីឡាករ​លំដាប់​ទី ៩២ របស់​ពិភពលោក Mikhail Kukushkin នៅ​ក្នុងការ​ប្រកួត​ទោល​បាន​។

USA is the first nation to book its place in the 2018 #DavisCup semifinals, after @ryanharrison92 and @JackSock complete a 3-0 victory against Belgium!

🇺🇸3️⃣🆚0️⃣🇧🇪 pic.twitter.com/ibqKP9ESte

— Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018