ក្រុម​អ្នក​លេង​ហ្គេមលើ​អ៊ីនធឺណិត​កំពូល​ពីរក្រុម Fnatic និង Team Vitality ​នឹង​ប៉ះ​គ្នា​​ក្នុង​ការ​ប្រកួត EU LCS Spring Split ២០១៨ ខណៈដែលកីឡាករ​ sOAZ របស់ក្រុម Fnatic កំពុង​បាត់​កីឡាករ​ឆ្នើម​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​ទទួល​ការ​វះកាត់​កៃ​ ដែល​ជា​លទ្ធផ​ល​នៃ​ការ​លេងហ្គេម។

After sOAZ’s hand injury, do you think Bwipo can fill his big shoes for Playoffs? #EULCS pic.twitter.com/otsmhn9Gdj

