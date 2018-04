ជម្រើសជាតិហែលទឹក បុកហ្វឹកហាត់ត្រៀមដណ្តើមកៅអីអូឡាំពិកយុវជន

Swimming Youth

កីឡាករ ឆោម ច័ន្ទថន, កីឡាការិនី សុខ វរលក្ខណ និងកីឡាការិនី ឃឿន ប៊ុនពេជ្រមរកត កំពុងបង្កើនការហ្វឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយអ្នកគ្រូសញ្ជាតិជប៉ុន Saki Ikuyama ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួត វគ្គជម្រុះ នៅប្រទេសថៃ ដើម្បីដណ្តើមកៅអីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យុវជនអូឡាំពិក នៅប្រទេសអាហ្សង់ទីន។

