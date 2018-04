ប្រធាន​ក្លឹប​របស់ FC Bayern Munich លោក Karl-Heinz Rummenigge បាន​បញ្ជាក់​ថា អតីត​គ្រូ​បង្វឹក​របស់ Borussia Dortmund លោក Thomas Tuchel នឹង​មិនមក​ជំនូស​តំណែង​របស់ Jupp Heynckes នៅ​ចុង​រដូវកាល​នេះ​ទេ។

Heynckes អាច​ឈ្នះ​ពាន​ដល់​ទៅបី​ក្នុង​រដូវកាល​នេះ ដូច​ដែល​គាត់​បាន​ធ្វើកាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១២-១៣ ដែរ នៅពេល​ដែល​គាត់​បាន​ដឹកនាំ​កាល​ពី​មុន​។ ចាប់​តាំងពី​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំងជំនួស Carlo Ancelotti កាល​ពី​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​មុន​មក ក្រុម Bavarians (Bayern) ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ជា​ទីគាប់​ប្រសើរ​ជា​ច្រើន។

ប៉ុន្តែ​គ្រូ​បង្វឹក​វ័យ ៧២ ឆ្នាំ​រូប​នេះនឹង​ត្រូវ​ចាកចេញ​នៅ​ចុង​រដូវកាល​នេះ នៅពេល​ដែល​ក្លឹប​រកគ្រូ​បង្វឹក​ថ្មី​បាន ដែល​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើការ​ប្រកាស​សម្រាប់​រដូវកាល ២០១៨-១៩ ។

ទោះបី​ជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ Tuchel នឹង​មិនអាច​ធ្វើ​ជា​គ្រូ​បង្វឹក​ជំនួស Heynckes បានឡើយ បន្ទាប់​ពី​គាត់​បាន​យល់ព្រម​ដឹក​នាំ​ក្លឹប​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​រួច​ទៅ​ហើយ​។

Thomas Tuchel’s representatives when they see Chelsea are destined for the Europa League pic.twitter.com/R2pURyMiZQ

— Chris Williams (@Chris78Williams) April 1, 2018