កីឡាករ​របស់​ក្រុម Manchester City បាន​ធ្វើការ​ជប់លៀង​យ៉ាង​អស់ដៃ​រៀងៗ​ខ្លួន ក្រោយ​ពីពួកគេ​បាន​ឈ្នះ​ពាន​ក្រប​ខណ្ឌ Premier League ។

ជ័យ​ជម្នះ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​របស់ West Brom នៅ Manchester United បាន​ជួយ​ឲ្យ City ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ជើង​ឯក ដោយ​កីឡាករ​របស់ Pep Guardiola មិន​បាច់​ចាំចូល​លេង​ឡើយ​។

ក្រុម​កីឡាករ​របស់ Manchester City បាន​ទៅ​កាន់​បារ Railway នៅ​ទី​ក្រុង Manchester ដែល​ជា​កន្លែង​ពួកគេ​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​ជប់លៀង និង​ទិញ​ភេសជ្ជៈ​សម្រាប់​អតិថិជន​របស់​ពួក​គេ។

ប្រធាន​ក្រុម Vincent Kompany បាន​ក្រោក​ឈរ​ឡើង និង​និយាយ​ទៅកាន់​សមាជិក​ក្រុម​ផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​សម្គាល់​ពី​ការលើក​ពាន​លើក​ទីមួយ​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៤ និង​ជា​ពាន​លើកទីបី​ក្នុង​រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​។

Kompany បាន​និយាយ​ថា៖ «វាជា​ដំណើរ​មួយ​ដ៏​វែង​ឆ្ងាយ ជា​ពិសេស​ប្រសិន​បើ​បេះដូង​របស់អ្នក​ស្ថិត​នៅ​ជាមួយ​ក្រុម​តោខៀវ​ជាង ៤០ ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ ប៉ុន្តែ យប់នេះ​យើង​បាន​ឈ្នះវា​ម្តង​ទៀត! ដូច្នេះ សូម​យើង​អបអរ​សាទរ​ទាំង​អស់​គ្នា​»។

ទោះបី​ជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ មាន​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​បាន​អវត្តមាន​ពិធី​ជប់លៀង​នេះ ក្រោយពី​កីឡាករ​ទទួល​បាន​ការ​ឈប់​សម្រាក​ពី​ការ​ហ្វឹក​ហាត់​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ និង​អង្គារ​។

