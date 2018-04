Sergio Aguero នឹង​ត្រូវ​ខកខាន​ការពី​ការប្រកួត​ដែល​នៅ​សេស​សល់​ក្នុង​រដូវកាល​នេះ បន្ទាប់​ពី​ការ​វះកាត់​របួស​ជង្គង់​ហើយ​។

Aguero ត្រូវ​ញាំញី​ដោយ​សារ​របួស​រយៈពេល ៥ សប្តាហ៍​មក​ហើយ ដោយ​កីឡាករ​ជម្រើស​ជាតិ​អាហ្សង់ទីន​រូប​នេះ​បាន​ត្រឹម​តែ​អង្គុយ​ជា​កីឡាក​បម្រុង ឬ​មិន​ត្រូវបាន​គេ​ដាក់​ឲ្យ​ចូលលេង​តែ​ម្ដង ដូច​កាល​ទទួល​ជ័យជម្នះ​របស់ Manchester City លើ Tottenham កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​ដែរ។

កីឡាករ​វ័យ ២៩ ឆ្នាំ​រូបនេះ​មិន​បាន​ចូល​លេង​ជា​កីឡាករ​ជម្រើស​ដំបូង​ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៤ ខែមីនា​មក​ម៉្លេះ ហើយ​នៅ​ពេល​នេះ​គាត់​ត្រូវ​ទទួល​ការវះ​កាត់​មួយ ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​គាត់​សម្រាក​ព្យាបាល​រយៈ​ពេល​ប្រហែល​មួយ​ខែ​។

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas 💪//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 17, 2018