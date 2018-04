ទីបំផុត Wenger ត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពី Arsenal!

Arsene Wenger បាន​ប្រកាស​ពី​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​លាលែង​ពី​តំណែង​របស់​គាត់​នៅ Arsenal នៅ​ចុង​រដូវកាល​នេះ​។

គ្រូ​បង្វឹក​ចាស់​វស្សាវ័យ ៦៨ ឆ្នាំ​ដែល​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុម​កាំភ្លើង​ធំ​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៦ ហើយបាន​ជួយ​ឲ្យ​ក្រុម​លើក​ពាន Premier League ចំនួន ៣ និង​ពាន FA Cup ចំនួន ៧ បានសម្រេច​ចិត្ត​ចុះចេញ​ពី​តំណែង​ហើយ ទោះបី​ជា​គាត់​នៅ​សល់​កុង​ត្រាមួយ​ឆ្នាំ​ទៀត​ក៏​ដោយ។

តាម​រយៈសេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ​ចេញ​ពី​គ្រូ​បង្វឹក​រូប​នេះ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​បាននិយាយ​ថា៖ «បន្ទាប់ពី​ធ្វើ​ការ​ពិចារណា​យ៉ាង​ល្អិត​ល្អន់ និង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្លឹប​រួច​មក ខ្ញុំ​យល់​ថា​នេះជា​ពេល​ស័ក្តិ​សម​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ហើយ ដែល​ត្រូវ​ចុះចេញ​ពី​តំណែង​នៅ​ចុង​រដូវ​កាលនេះ​»។

After 21 years in charge of @Arsenal, manager Arsene Wenger will step down at the end of the 2017/18 season

— Premier League (@premierleague) April 20, 2018