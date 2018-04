Chelsea ទិញកីឡាករ Barkley ពីក្លឹប Everton

Chelsea បាន​បញ្ជាក់​ថា​ខ្លួន​បាន​ទិញ​ខ្សែ​បម្រើ Ross Barkley របស់ Everton រូច​ហើយ ដោយ​បាន​ចុះ​កុងត្រា​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ​កន្លះ​ក្នុង​តម្លៃ​ខ្លួន ១៥ លាន​ផោន​។

កីឡាករ​ជម្រើស​ជាតិ​អង់គ្លេស​វ័យ ២៤ ឆ្នាំ​ដែល​បាន​លេង​ឲ្យ​ក្រុម Toffees (Everton) យូរមក​ហើយ ព្រម​ទាំង​ធ្លាប់​បាន​លេង​ឲ្យ​ក្លឹប Sheffield Wednesday និង Leeds United លក្ខណៈ​ខ្ចី​ជើង​នោះ​បាន​បង្ហាញ​ពី​ភាព​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​នេះ ហើយ​គាត់​ក៏​បាន​បញ្ចប់​កា​រត្រួតពិនិត្យ​សុខ​ភាព​រួច​ហើយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​។

Barkley មិន​បាន​ចូល​លេង​អស់​រយៈពេល​ប្រាំ​ពីរ​ខែ​មក​ហើយ បន្ទាប់​ពី​ធ្វើការ​វះកាត់​កាល​ពីខែ​សីហា​មុន ហើយ​គាត់​អន្ទះសា​ចង់​ចាប់​ផ្តើម​ជា​មួយ​ក្រុម​តោខៀវ​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​។

គាត់​បាន​ប្រាប់​គេហទំព័រ​របស់ Chelsea ថា៖ «ខ្ញុំ​ពិត​ជា​រីករាយ​ខ្លាំង​ណាស់​។ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ជាមួយ​នឹង​ក្លឹប​ថ្មី​ដូចជា Chelsea នេះ វា​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​ណាស់​សម្រាប់​ខ្ញុំ​។ ខ្ញុំ​នឹង​ប្រឹង​ប្រែង​ហ្វឹក​ហាត់ ​ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​បន្ថែម​ក្នុង​ការ​ជួយ​ក្រុម​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​ឲ្យបាន​កាន់​តែ​ច្រើន​»។

«ខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿខ្លួនឯងថា​អាច​ចាប់ផ្តើម​អាជីពបាល់ទាត់ជាមួយក្លឹបធំដូចជា Chelsea អញ្ចឹងទេ។ ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំមើល​ថា​តើ​ដំណើរខ្ញុំនឹងទៅដល់គោលដៅណានៅចុងរដូវកាលនេះ ហើយក៏សង្ឃឹម​ថា​ខ្ញុំ​នឹង​អាច​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួន​បាន​ច្រើន និង​អាច​រក​គ្រាប់​បាល់​បាន​ច្រើនផងដែរ។»

ចាប់​តាំង​ពី​បង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ ២០១១ មក Barkley ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​បាន​ចំនួន ២១ គ្រាប់​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ចំនួន ១៥០ លើក ប៉ុន្តែ​កីឡាករ​ដែល​មាន​ប្រភព​មក​ពី Liverpool រូបនេះ​មិន​បាន​លេង​ឲ្យ Everton នៅ​រដូវ​កាល​ឆ្នាំ ២០១៧/១៨ ទេ ដោយសារ​តែ​បញ្ហា​របួសសរសៃ​ពួរ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​។

ទោះបី​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ គ្រូប​ង្វឹក Antonio Conte ជឿ​ថា Barkley ​នៅតែ​លេង​បាន​ល្អ ប្រសិន​បើ​គាត់​បាន​ជា​សះស្បើយ​ពី​របួស​នោះ​។ គាត់​បាន​ប្រាប់​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​ថា៖ «យើងកំពុង​តែ​និយាយ​អំពី​កីឡាករ​វ័យ​ក្មេង​របស់​អង់គ្លេស ដែល​ជា​កីឡាករ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​រូប​សម្រាប់ Chelsea»។

«ខ្ញុំ​គិត​ថា ក្លឹប​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​លើ​ការ​វិនិយោគ​នេះ​រួច​ហើយ​។ នេះ​គឺជា​ឱ​កាសមួ​យ​ដ៏ល្អសម្រាប់​ក្លឹប​ក្នុងការ​ទិញ​កីឡាករ​រូប​នេះ​។ ពិត​ណាស់​ថា​គាត់​គឺជា​កីឡាករ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់ Chelsea»។

«គាត់​ជា​កីឡាករ​នៅ​ក្មេង​នៅ​ឡើយ គាត់​នៅមាន​ចំណុច​ជា​ច្រើន​ដែល​ត្រូវ​កែ​លម្អ​។ ប៉ុន្តែ​គាត់​មាន​កាយ​សម្បទា​រឹងមាំ និង​មាន​បច្ចេកទេស​ល្អ​។ ស្រប​ពេល​ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ផង​ដែរ វាពិត​ជា​សំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​ស្វែង​យល់​ពី​គាត់​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់ ព្រោះថាប្រសិន​បើ​គាត់​ចុះ​កុង​ត្រាជា​មួយ​ក្លឹប នោះ​គាត់​ត្រូវតែ​ជា​សះ​ស្បើយ​ពី​របួស​ជា​មុន​សិន​»។

«ត្រូវ​កុំ​ភ្លេច​ថា គាត់​ធ្លាប់​ទទួល​រង​របួស​ធ្ងន់​ធ្ងរ គាត់​ធ្លាប់​ធ្វើការ​វះកាត់ ហើយ​គាត់​មិន​បានចូល​លេង​អស់​រយៈពេល​ប្រាំ​ពីរ​ខែ​មក​ហើយ​»។