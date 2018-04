Arsene Wenger គ្រូ​បង្វឹក​របស់ Arsenal បាន​អះអាង​ថា ការ​កើន​ឡើង​នៃ​សម្ពាធ​ដែល​គាត់បាន​ទទួល​រងនៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ​គឺ​ដោយសារ​តែ​ការរើស​អើង​ចំពោះ​គ្រូ​បង្វឹក​វ័យ​ចំណាស់​ដូច​ជា​រូបគាត់។

ក្រុមអ្នក​គាំទ្រ​ក្រុម​កាំភ្លើងធំ​មួយ​ចំនួន​ធំ​នៅតែ​បន្ត​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​គ្រូ​បង្វឹក​វ័យ ៦៨ ឆ្នាំ​រូបនេះលា​លែង​ពី​តំណែង បន្ទាប់ពី​ពួកគេ​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​មិន​គាប់​ប្រសើរ​នៅ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ Premier League ។

ទោះបី​ជា​យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ Wenger ជឿថា គាត់មិន​ត្រូវ​បាន​គេយក​មក​ថ្លឹង​ថ្លែងប្រកប​ដោយ​ភាព​យុត្តិធម៌​ឡើយ ហើយ​ជំនួស​មក​វិញ​គាត់​បាន​ក្លាយ​ជា​ជន​រងគ្រោះ​ដោយ​សារ​ការ​មិន​ពេញចិត្ត​នឹង​វ័យ​ចំណាស់​របស់​គាត់​។

គាត់​បាន​ប្រាប់ BeIN Sport ថា៖ «អ្នកអាច​ផ្តោត​លើ​ភាព​ជោគជ័យ​របស់​ក្លឹប​អ្នក ហើយ​មិនអើពើ​នឹង​អ្វីផ្សេង​ទៀត​បាន ប៉ុន្តែ​ជា​ទូទៅ​កាលណា​អ្នក​មាន​វ័យ​កាន់​តែ​ចាស់​ នោះ​អ្នកកាន់​តែ​ត្រូវ​បាន​គេ​រើស​អើង​»។

«ខ្ញុំអាច​ទទួល​យក​បាន ប្រសិន​បើ​លទ្ធផល​នៃ​ការដឺកនាំ​របស់​ខ្ញុំ​មិន​ល្អ​គ្រប់​គ្រាន់ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំពិបាក​ទទួល​យក​ណាស់ នៅពេល​ដែល​គេ​យក​លេស​ពី​រយៈពេល​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ដឹក​នាំ​ក្លឹបនេះ ជាមួយ​នឹង​វ័យ​ចំណាស់​របស់​ខ្ញុំ​នោះ​»។

