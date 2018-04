Alan Pardew ចាកចេញពី West Brom

Alan Pardew បាន​ចាក​ចេញពី​ក្លឹប​ក្នុង​ Premier League គឺ​ West Bromwich Albion ដោយ​ការ​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​ពី​ភាគីទាំងសងខាង​ ខណៈដែល​ក្រុម​នេះកំពុង​ប្រវេប្រវា​នៅ​បាត​តារាង។

លោក Alan Pardew បាន​ដឹក​នាំ​ក្រុម​ West Brom បាន​ប្រមាណ​ជាង​ ៥ ខែ ប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែលអាជ្ញាកណ្តាល​ជំនួយគឺលោក John Carver ក៏បាន​ចាក​ចេញដែរ ដោយ​ពេល​នេះគ្រូបង្ខឹក​គឺលោក Darren Moore នឹង​បន្ត​ដឹក​នាំ​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន។

West Bromwich Albion and Alan Pardew have agreed to mutually part company following discussions between both parties.#WBAhttps://t.co/5nB4TJWdes

— West Bromwich Albion (@WBA) April 2, 2018