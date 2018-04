Harry Kane នៅតែ​ជឿជាក់ថា​គាត់​អាច​យក​ឈ្នះ Mohamed Salah ដើម្បី​ទទួល​បានស្បែក​ជើង​មាស (Golden Boot) លើក​ទី​បី​នៅ​ក្រប​ខណ្ឌ Premier League ។

Kane បាន​ក្លាយ​ជា​កីឡាករ​ដែល​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​បាន​ច្រើន​ជាងគេ​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ Premier League រយៈពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ហើយ​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ គាត់​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​បាន​ចំនួន ២៤ គ្រាប់​នៅក្នុង​ក្របខណ្ឌ​កំពូល​របស់​អង់គ្លេស​ហើយ​។

ប៉ុន្តែ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​របស់ Liverpool កីឡាករ Salah រក​បាន ២៩ គ្រាប់​រួច​ទៅ​ហើយ​នៅ​ពេលនេះ ដែល​ធ្វើឲ្យ​ឱកាស​របស់ Kane ក្នុងការ​ក្លាយ​ជាកីឡាករ​ដំបូង​ដែល​ទទួល​បានស្បែក​ជើង​មាស ៣ ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា​ចាប់​តាំង​ពី Thierry Henry ធ្វើ​បាន​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៦ នោះ​កាន់​តែ​តិចទៅៗ​។

Kane បាន​និយាយ​ថា៖ «ខ្ញុំ​នៅតែ​ជឿថា​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​បាន។ ទោះបី​ជា​មាន​រឿង​អ្វីកើត​ឡើង​ក៏ដោយ ក៏​ខ្ញុំ​នៅតែ​មាន​ការប្រកួត​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួមដែរ​។ ខ្ញុំ​ត្រូវតែ​ផ្តោត​លើ​ការប្រកួត​របស់​ខ្ញុំ​។ ខ្ញុំ​មិនអាច​គ្រប់គ្រង​លើ​អ្វី​ដែល​គាត់​ធ្វើបាន​នោះ​ទេ​»។

Another great away win. Definitely claiming that goal, flicked off my shoulder on the way in. @GaryLineker and @alanshearer will clear that one up on @BBCMOTD 😀 #COYS #THFC #PremierLeague pic.twitter.com/jIDF7cLf3d

— Harry Kane (@HKane) April 7, 2018