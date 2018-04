Premier League ជាច្រើនឆ្នាំ​មក​ហើយ​តែង​តែបង្ហាញ​ដៃគូ​ប្រយុទ្ធ​មួយចំនួន​ដែល​ជោគជ័យ​ ដែល​ការ​ចាប់​ដៃ​គូ​ប្រយុទ្ធ​ដ៏​ស៊ីសង្វាក់គ្នា​នេះ​ជួយ​ឲ្យ​ពួកគេ​លើក​ពាន​បាន​ជាច្រើន។



តើ​ដៃគូ​ប្រយុទ្ធ​ណាខ្លះ​​ដែល​ Premier Leauge ចាត់​ទុក​ថា​ជាដៃគូ​ប្រយុទ្ធ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ក្នុង​រដូវកាល​នេះ?​

កីឡាករ​ទាំង​ពីរ​នេះ​ពិតជាដៃគូ​មួយ​យ៉ាង​ល្អ ទោះបី​ជាពួកគេ​ទើប​បាន​ជួប​ក្នុង​រដូវកាល​នេះ ក៏ដោយ។​ ចាបតាំង​ពីចូល​រួម​ជាមួយ Liverpool អត្រាស៊ុត​បញ្ចូលទីរបស់ Salah ស្ទើរតែ​មួយគ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួត។ ចំណែកឯ Firmino ក៏​មិនធម្មតា​ដោយ​អាច​រក​បាន ១៤គ្រាប់​ជិត​លើសចំនួនកាលពីឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤។

Wasn’t meant to be today but it’ll come. A big thanks to our fans for their support and now let’s focus on Tuesday. All together: c’mon, City! 👊💪

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 7, 2018