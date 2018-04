Sam Allardyce គ្រូ​បង្វឹក​របស់ Everton នឹង​ធ្វើ​ការពិភាក្សា​ជាមួយ Wayne Rooney បន្ទាប់ពី​អតីត​ប្រធាន​ក្រុម​របស់ Manchester United រួបនេះ​បាន​បញ្ចេញ​ប្រតិកម្ម​ខឹង​សម្បា នៅពេល​ដែល​ត្រូវ​ប្ដូរចេញ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នៅ​ទីក្រុង Merseyside ។

Rooney ត្រូវបាន​ប្ដូរចេញ​ក្រោយ​ពី​លេង​បាន​ត្រឹម​តែ ៥៧ នាទី​ប៉ុណ្ណោះ​កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុនពេល​ប៉ះ​ជាមួយ Liverpool ហើយ​ច្បាស់ណាស់​ថា​គាត់​មិន​ពេញចិត្ត​នឹង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​បែបនេះ​ឡើយ ក្រោយ​ពី​គេ​ឃើញ​គាត់​អង្គុយ​រអ៊ូ​តែ​ម្នាក់ឯង​នៅ​លើ​កៅអី​។

Allardyce បាន​យល់​ច្បាស់ពី​ការ​អាក់អន់​ចិត្ត​របស់​កីឡាករ​វ័យ ៣២ ឆ្នាំ​រូប​នេះ ហើយ​គាត់នឹង​រកពេល​ជួប​ជាមួយ Rooney នៅ​សប្តាហ៍​នេះ ដើម្បី​ធានាថា​គ្មាន​ការ​អាក់អន់​ចិត្ត​ណាមួយ​នៅក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​ទេ​។

Apparently only James Milner and Wayne Rooney know this is a derby

— Andy Castell (@AJ3) April 7, 2018