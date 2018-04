ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ស្លាប​របស់ Chelsea កីឡាករ Willian ជឿថា ក្លឹប​ត្រូវ​ធ្វើការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មុន​រដូវកាល​ក្រោយ បន្ទាប់ពី​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​មិន​សូវ​ល្អ​នៅ​ក្របខណ្ឌ Premier League ។

ក្រុម​តោខៀវ​បាន​លើក​ពាននេះ​កាល​ពី​រដូវកាល​មុន ប៉ុន្តែ​ក្នុង​រដូវកាល​នេះ​ពួកគេ​កំពុង​តែស្ថិត​នៅ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទី ៥ ខណៈ​មាន ១០ ពិន្ទុ​តាម​ពីក្រោយ​ក្រុម​ឈរ​លេខ​រៀង​ទី ៤ Tottenham ដោយ​នៅ​សល់​តែ ៦ ប្រកួត​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ដៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

Willian ដែល​បាន​ចូល​លេង​នៅក្លឹបនេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៣ នោះ ទទួល​ស្គាល់​ថា​រដូវ​កាលនេះ Chelsea ហាក់​ដូចជា​មិន​សូវ​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ល្អ​ឡើយ ទោះបី​ជា​ក្រុម​កំពុង​តែ​ស្ថិតក្នុង​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​នៃ​ក្របខណ្ឌ FA Cup ហើយ​ជឿជាក់​ថា​នឹង​អាច​យក​ឈ្នះ Southampton ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​កាន់​ការប្រកួត​នៅ​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ក៏​ដោយ​។

