Jose Mourinho បាន​បដិសេធ​នូវ​ពាក្យ​ចចាម​អារ៉ាម​ដែល​ថា​គាត់​នឹង​ទិញ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ម្នាក់ទៀត​នៅ​រដូវក្តៅ​នេះ ខណៈ Manchester United មាន​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​គ្រប់គ្រាន់​រួច​ទៅ​ហើយ​នោះ​។

Romelu Lukaku បាន​ចូល​លេង ៣១ លើក​ក្នុង​ការប្រកួត​ក្របខណ្ឌ Premier League ទាំង ៣២ ប្រកួត​នៅ​រដូវកាល​នេះ ដែល​នាំ​ឲ្យ Marcus Rashford និង Anthony Martial កាន់​តែមាន​ឱកាស​តិចតួច​ដែល​ក្នុងការ​ចូល​លេង ជាមួយ​នឹង​ការ​មក​ដល់​របស់ Alexis Sanchez កាល​ពី​ខែ​មករា​នេះ។

Mourinho ជឿ​ថា ប្រសិនបើ​គាត់​បន្ថែម​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ម្នាក់​ទៀត​ទៅ​ក្នុង​ក្រុម នោះ​គាត់​នឹង​ត្រូវដក Rashford ឬ Martial ចេញ ហើយ​នោះ​ជាអ្វី​ដែល​គាត់​មិន​ចង់​ធ្វើ​នោះ​ទេ​។

The boss on keeping #MUFC focused for the remainder of the season… pic.twitter.com/j6Kv5Vi2kw — Manchester United (@ManUtd) April 13, 2018

Mourinho បាន​និយាយ​ថា៖ «ប្រសិនបើ​ខ្ញុំ​ដាក់ Lukaku ឲ្យ​ចូល​លេង​ច្រើន ហើយ​ខ្ញុំ​មិន​សូវដាក់​កីឡាករ​ផ្សេង​ទៀត​ឲ្យ​ចូល​លេង​ទេ នោះ​ពួកគេ​នឹង​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ឡើយ ពីព្រោះ​ពួកគេ​មិន​បាន​ចូល​លេង​»។

«ដូច្នេះ ប្រហែល​ជា​ខ្ញុំ​ត្រូវតែ​កាត់​បន្ថយ​កីឡាករ ហើយ​បញ្ចេញ​ពួកគេ​មួយ​ចំនួន​ចេញ»។

មាន​ការ​សង្ស័យ​នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​ថា Rashford អាច​នឹង​ចង់​ចាកចេញ​ពី Man United បន្ទាប់ពីការ​បង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​គាត់​ភាគច្រើន​ក្នុង​រដូវកាល​នេះ​គឺ​បាន​ត្រឹម​តែ​ជា​កីឡាករ​ប្តូរ​ចូលជំនួស​គេ​ប៉ុណ្ណោះ។

ប៉ុន្តែ Mourinho ក៏​បាន​បង្ហាញ​ដែរ​ថា​ការ​ចូល​លេង​ចំនួន ៩៨ ប្រកួត​របស់ Rashford ដែលស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការដឹក​នាំ​របស់​គាត់ គឺ​ច្រើន​ជាង​កីឡាករ​ដទៃ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ក្រុម United ។

នៅពេល​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេចោទ​សួរ​អំពី​កីឡាករ​ជម្រើស​ជាតិ​អង់គ្លេស​រូប​នេះ Mourinho បាន​និយាយថា៖ «បើសិន​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក ខ្ញុំ​នឹង​សួរ​សំណួរ​ផ្សេង។ Marcus Rashford គឺជា​កីឡាករ​ដែល​មាន​វត្តមាន​ក្នុង​ការប្រកួត​ច្រើន​ដង​ជាងគេ​ចាប់​តាំង​ពី​ខ្ញុំ​បាន​មក​ដល់​ក្លឹប​នេះ»។​