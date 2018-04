Pep Guardiola មាន​ជំនឿថា​ខ្សែ​ការពារ​ Manchester City កីឡាករ John Stones នឹង​លេង​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ដែល​នៅ​សល់​ទាំងអស់​ក្នុង​រដូវកាលនេះ ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ World Cup។



គ្រូ​បង្វឹក​របស់​ក្រុម​ជើង​ឯកប្រចាំលីគ​កំពូល​នៅ​អង់គ្លេសបាន​និយាយ​ថា​ ខ្សែ​ការពារ​មួយ​រូប​នេះ​បាន​មាន​របួស ប៉ុន្តែ​រូប​គាត់​បាន​ព្យាយាម​ជំនះ​ដើម្បី​អាច​ចូល​លេង​បាន​វិញ​ក្នុង​រដូវកាលនេះ ហើយ​វា​គឺ​ជាឱកាស​មួយ​ដើម្បី​​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​មាន​ឱកាស​ចូល​លេង​ឲ្យ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អង់​គ្លេស​​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិភពលោក​នៅ​ប្រទេស​រុស្ស៊ី។

ខ្សែការ​ពារ​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​មិន​បាន​ចូល​លេង​ឲ្យ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ខ្លួន​ចាប់​តាំង​ពី​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​ជា​លក្ខណៈអន្តរជាតិ​តទល់​ជាមួយ​អ៊ីតាលី​កាលពីខែ​មីនា។

ក្រុម​តោបី​ស្ថិត​ក្នុង​ពូល G ជាមួយ​បែលហ្ស៊ិក ទុយនីស៊ី និង​ប៉ាណាម៉ា។

ការ​ប្រកួត​ដំបូង​ក្នុង​ពូល ពួកគេ​នឹង​ត្រូវ​ប៉ះ​ជាមួយទុយនីស៊ី បន្ទាប់​មក​ប៉ះប៉ាណាម៉ា ហើយ​ចុងក្រោយប៉ះបែលហ្សិក។

Guardiola បាន​ប្រាប់ BBC ថា​ ស្ថាន​ភាព​របស់​ Stones «កំពុង​ប្រសើរ​ឡើង។

«ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​គាត់​អាច​លេង​ប្រកួត​ដែល​នៅ​សេសសល់​បាន និង​សង្ឃឹម​ថា​គាត់​អាច​មាន​ឱកាស​លេង​នៅ World Cup។»