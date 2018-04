ជាង​ចម្លាក់​ម្នាក់​ដែល​ធ្វើ​រូប​ក្បាល​ធ្វើ​ពី​សំរិទ្ធ​របស់ Cristiano Ronaldo ហើយ​បាន​ទទួល​រងការ​រិះគន់​ពាស​ពេញ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីន​ធឺណិត​នោះ ត្រូវ​បានគេ​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ធ្វើ​វា​សារឡើង​វិញ​ហើយ​។

រូប​សំណាក​ដំបូង​ដែល Emanuel Santos បាន​ធ្វើ​ឡើយ បាន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការរិះគន់​ជា​ច្រើននៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត បន្ទាប់​ពី​វា​ត្រូវ​បាន​គេដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ព្រលាន​យន្តហោះ Madeira ។

ក្រោយ​មក គេហទំព័រ​របស់ Bleacher Report ក៏​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ឲ្យ Santos ធ្វើ​ការ​កែលម្អរូប​នេះ​ឡើយ​វិញ ហើយ​លទ្ធផល​ដែល​ទទួល​បាន​គឺពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដូច​រូប​ពិតៗ​។

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.

We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN

— B/R Football (@brfootball) March 29, 2018