Torres នឹងចាកចេញពី Atletico ជាលើកទីពីរ!

Fernando Torres បាន​បង្ហើប​ឲ្យ​ដឹង​ថា គាត់​នឹង​ចាកចេញ​ពី Atletico Madrid នៅពេល​កុងត្រា​របស់​គាត់​ផុត​កំណត់​នៅ​ពេល​ចប់​រដូវកាល​នេះ​។

Torres បាន​ត្រឡប់​មកកាន់​ក្លឹប​ដំបូង​របស់​គាត់​វិញ​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ ដោយ​អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធរបស់ Liverpool រូប​នេះ​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​បាន ៣៥ គ្រាប់​សម្រាប់​ការលេង​នៅ Atletico ជា​លើកទី​ពីរ​របស់​គាត់​នៅ La Liga ។

ទោះបី​ជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ កីឡាករ​វ័យ ៣៤ ឆ្នាំ​រូបនេះ​ហាក់​ពុំ​សូវ​មាន​ឱកាស​បាន​ចូលលេង​ប៉ុន្មាន​ទេ​នៅ​រដូវកាល​នេះ ហើយ​ថែម​ទាំង​ត្រូវ​អង្គុយ​ជា​កីឡាករ​បម្រុង​រយៈពេល ៩០ នាទី​ពេញ​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​លទ្ធផល​ស្មើ ១-១ រវាង Atletico ជាមួយ​នឹង​គូ​ប្រជែង​ដ៏​ធំ Real Madrid កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​ទៀត​ផង។

Torres បាន​និយាយ​ថា៖ «នេះ​គឺ​ជា​រដូវកាល​ចុង​ក្រោយ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ក្លឹប​នេះ​។ ដូច​ដែល​អ្នកបាន​ឃើញ​ហើយ​ថា ខ្ញុំ​ចូល​លេង​បាន​តិចតួច​ណាស់​»។

You are, were, and will be always loved @Torres

Wherever you go, you will take us in your heart I know. pic.twitter.com/h5ukrAt9H2

— AtléticoFans (@AtleticoFans) April 9, 2018