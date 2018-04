បើទោះជាជ័យ​ជម្នះលើក្រុម Valencia ២-១ ថ្មីៗនេះ​បាន​ជួយ​ឲ្យ​ពួកគេ​បង្កើត​កំណត់​ត្រា ៣៩ ប្រកួត​មិន​ធ្លាប់​ចាញ់​ក្នុង​ក្រុបខ័ណ្ឌ​ La liga ក្តី ក៏ Luis Suarez បាន​ត្អូញត្អែថា ពេល​នេះសាធារណៈជនដូចជាលែងឲ្យ​តម្លៃ​ការ​ឈ្នះជើងឯកលីគ​ទៀត​ហើយ។

ក្រុម​យក្សកាតាឡង់​នេះ នៅ​សល់​តែ​ ៧ ពិន្ទុះទៀត​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​ការ​ក្លាយ​ជាជើង​ឯក​លីគកំពូល​អេស្ប៉ាញ​មួយ​នេះ និង​ជាជើងឯកលើកទី ៧ ក្នុង​រយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយ​នេះ។

កីឡាករ​រូប​នេះ​បាន​និយាយ​ទៅកាន់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ក្រោយ​ការប្រកួត​ថា “ខ្ញុំគិតថា​កំណត់​ត្រា​គ្រាន់​តែ​សម្រាប់​បំបែក​តែប៉ុណ្ណោះ តែវាហាក់​លែងមាន​ន័យ”។

“យើង​ដឹង​ថា​ហើយ​ថា​ សាធារណៈជន​អាច​ខឹង​ពួកយើង ដែល​នេះ​ជារឿង​ធម្មតា តែ​វាហាក់​ដូចជាពួកគេ​លែង​ឲ្យ​តម្លៃ​ការ​ឈ្នះ​ជើងឯកលីគ​ទៀត​ហើយ”។

“ពួកគេ​គួរ​តែ​ផ្តល់​នូវ​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ចំពោះ​ការ​ខំប្រឹងប្រែង​របស់​ពួកយើង​ក្នុង​យុទ្ធនា​ការ​ដ៏អស្ចារ្យ​នេះ ដែល​វា​ពិតជាមានតម្លៃ”។

ក្រោយ​ចាញ់​ក្រុម​ Roma ក្នុង​ការប្រកួត​វគ្គ ៨ ក្រុម​ចុងក្រោយ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ Champions League រួចមក វា​ជារឿង​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់ក្រុម​យក​្សមួយនេះ ដែល​បាន​​ងើបឡើង​វិញយក​ឈ្នះ​គូប្រកួត​ដ៏​ស្វិតស្វាញមួយនេះ។

“It is a step towards our objective,” he continued.

“នៅសល់​ពីរបីប្រកួត​ទៀត ហើយ​ពេល​នេះ​យើង​មាន​ប្រៀប​យ៉ាងខ្លាំងទៅហើយ”។

“ពេលនេះយើង​ត្រូវគិត​ពី​ការប្រកួត​នៅ​ថ្ងៃអង្គារនេះទៀត ហើយអ្វីដែល​សំខាន់​គឺត្រូវរកគ្រាប់​បាល់​ឲ្យ​ក្រុម​ឲ្យបាន”។