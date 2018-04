២គ្រាប់ដើមឆ្នាំ ទាក់ចិត្តក្លិបលីគកំពូលថៃ ហៅបូរ៉ាវីទៅធ្វើតេស្តិ៍

Koun Laboravy's winning goal at min 86_IF_Lao vs Cam_210318

វីដេអូ ឃួន ឡាបូរ៉ាវី រកគ្រាប់បាល់ឱ្យកម្ពុជាយកជ័យជម្នះនៅនាទីទី៨៦ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ ២១/០៣/២០១៨ | កីឡដ្ឋាន KM16ឡាវ ០-១ កម្ពុជា៨៦' #៩ ឃួន ឡាបូរ៉ាវី"ម្នាក់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម្នាក់"—————————————————————————————– Video of Koun Laboravry's winning goal for Cambodia at 86th minuteInternational Friendly21/03/2018 | KM16 StadiumLaos 0-1 Cambodia86' #9 Koun Laboravy"One 4 All, All 4 One"#FootballFederationofCambodia #FFC #InternationalFriendly #Cambodia #Laos #CambodiaNationalTeam #cnt #koupreykampuchea #kouprey #one4allall4one #camfootball1933

