ណាហ្គាវ៉ើលទម្លាក់បឹងកេតពីកំពូលតារាង តាមរយៈជ័យជម្នះលើភ្នំពេញក្រោន

MCL: PPCFC Vs Nagaworld FC

នេះគឺជាវីដេអូហាយឡាយនៃការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញកាលពីម្សិលមិញរវាងក្រុមភ្នំពេញក្រោន និងក្រុមណាហ្គាវើលដ៍ នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ នៃព្រឹត្តិការណ៍លីគកំពូលកម្ពុជា Video highlights of Phnom Penh Crown FC vs Nagaworld FC in the Metfone Cambodian League.❤️ #PPCFC #MCL #Week4 #WeAreOne

Posted by Phnom Penh Crown FC on Saturday, 7 April 2018