Buriram United បំបាក់ Je Ju United ១-០ ឡើងវគ្គ១៦ក្រុម ACL

ក្លិបយក្សថៃ Buriram United បានយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Je Ju United ដោយលទ្ធផល ១ទល់និង០ ក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយប្រចាំពូល G នៃការប្រកួតពានរង្វាន់ AFC Champions League ឆ្នាំ២០១៨។

Korrakot ជាអ្នកស៊ុតគ្រាប់ជ័យជម្នះឲ្យថៃ នៅនាទីទី៥៤។ ជ័យជម្នះនេះ បានធ្វើឲ្យក្រុមនៅខេត្តបុរីរាំ ឡើងវគ្គ១៦ក្រុម ដោយរង់ចាំប៉ះក្រុមលេខ១ពូល E ។

ពូល G នេះក្រុមលេខ១គឺក្លិបយក្សចិន Guangzhou Evergrande ខណៈ Cerezo Osaka និង Je Ju បានត្រឹមហាលអាវ។

FULL-TIME | Jeju United FC (KOR) 0-1 Buriram United (THA)

Buriram locks in the win they desperately needed against @jejuutdfc ! They progress to the last 16 as the runners-up of Group G!#ACL2018 #JJUvBRR pic.twitter.com/amEXFVcNo3

— AFC Champions League (@TheAFCCL) April 17, 2018