FOX Sports Asia ការ​តាមដានសកម្ម​ភាព​ប្រចាំសប្តាហ៍​ចំពោះកីឡាករ​​កម្ពុជា ចាន់ វឌ្ឍនាកា និងកែវ សុខផេង ព្រមទាំង​កីឡាករ​មីយ៉ាន់ម៉ា Kyaw Ko Ko និង Aung Thu សម្រាប់អាជីព​របស់ពួកគេ​នៅលីគ​ម៉ាឡេស៊ី និង​ថៃ។

Chan Vathanaka – ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា និង​លេង​ឲ្យក្លឹប Pahang FA

ចាន់ វឌ្ឍនាកា និង​ក្លឹប​ Pahang ត្រូវ​ព្យាយាម​ឲ្យ​អស់លទ្ធភាព​បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ស្មើ​ជាលើកទីពីរ​!

ក្នុង​ការ​ប្រកួត​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​កន្លង​ទៅ ក្រុម​ដំរី​បាន​ស្មើ ២-២ ជាមួយ​ក្រុម Kuala Lumpur បន្ទាប់​ពីក្រុម​ដំរី​បាន​ស្មើ​ជាមួយ Johor Darul Ta’zim ក្នុង​ជើង​ទីមួយនៃ FA Cup វគ្គ​១ភាគ៤។

ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ជាមួយ Kuala Lumpur CV11 ស្ទើរ​នឹង​រក​គ្រាប់​បាល់​បាន​ទៅ​ហើយ​នៅ​នាទី ១៨ ដោយ​បាល់​ហ្រ្វ៊ីឃីក និង​ការ​ស៊ុត​ក្បែរ​ទី​នៅ​នាទី ៣៥ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​អ្នក​ចាំ​ទី​ទះ​បាន។

លទ្ធផល​នេះ​បាន​ធ្វើឲ្យ Pahang ឈរ​ទ្រឹង​នៅ​លេខ​រៀង​ទីពីរ​ដដែល។ ពួកគេ​ត្រូវ​តាម​ពីក្រោយ​ក្រុម​កំពូលតារាង JDT បួនពិន្ទុ និង​ត្រូវ​ទៅ​ប៉ះ​ក្រុម​កំពូល​តារាងនេះ​ម្ដងទៀត​ក្នុង​ជើង​ទីពីរ​នៃ​វគ្គ ១ភាគ៤ FA Cup នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ខាង​មុខ​នេះ!

ប៉ុន្តែ​មុន​ការ​ប្រកួ​តដណ្ដើម​ពាននេះ​មកដល់ កីឡាករ​វ័យ ២៥ ឆ្នាំរូបនេះ​ដែល​មាន​ស្រុកកំណើត​នៅ​ខេត្ត​កំពត​ហាក់​មាន​ភាព​ស្រងេះ​ស្រងោច​ខុស​ប្លែក​ពីធម្មតា!

CV11 ដែល​ខកខាន​មិន​បាន​ចូល​រួម​អបអរ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ​ដោយ​ជាប់​ប្រកួត​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ បាន​រំលឹក​អំពី​ការ​ខក​ខាន​កាលពីឆ្នាំ​មុន​ពេល​ដែល​គាត់​ត្រូវ​ខ្ចី​ជើង​ទៅ​លេង​នៅជប៉ុន លើ​បណ្ដាញ​ Facebook!

កែវ សុខផេង – ជម្រើស​ជាតិ និងលេង​ឲ្យ​ក្លឹប PKNP FC

កែវ សុខផេង បាន​ឈរមើល​ក្រុមរបស់ខ្លួនបរាជ័យ​ក្រោមថ្វីជើងរបស់ Perak ក្នុង​លទ្ធផល ១-២។

មួយគ្រាប់របស់ PKNP គ្រាន់តែ​ជាគ្រាប់លួងចិត្ត​ប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែលគូប្រកួត​របស់ខ្លួន​រក​បាន​ដល់​ទៅ ២គ្រាប់ ដែល​នេះ​ជាលទ្ធផល​ចាញ់​ជាលើកទីបួន​ហើយ​របស់ក្រុម PKNP សម្រាប់​រដូវកាលនេះ។

PKNP ត្រូវ​កាត់​ចិត្ត​នឹង​លទ្ធផល​ក្នុង​លីគ​ ហើយ​ត្រូវ​ខិត​ខំ​វាយ​បកលើ Felda United ពេល​ប៉ះគ្នា​ក្នុង​ជើង​ទីពីរ សម្រាប់​​ FA Cup ដោយ​ក្នុង​ជើង​ទីមួយចាញ់ ០-១.

Perhaps it is time for coach Abu Bakar Fadzim to shake things up with his team selection after two back-to-back defeats in the league and domestic cup?

នេះ​ប្រហែល​ជាដល់​ពេលហើយ​មែនទេ ​ដែល​គ្រូ​បង្វឹក​ត្រូវ​ធ្វើ​កា​រុះរើ​សមាភាព​ ១១នាក់ដំបូង​ ព្រោះ​ថា​ពេល​ប៉ះ​ជាមួយ Felda United គឺ​ចាញ់​រហូត​មិន​ថា​ក្នុង​លីគ និង​ក្នុង​ពាន​ទេ?

កីឡាករ​វ័យ​​ ២៦ឆ្នាំ នៅ​តែ​ជាទី​ពេញចិត្ត​របស់​អ្នកគាំទ្រ​ដដែល​ បើទោះ​បី​ជារូបគាត់​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ពីក្រុម​ដំបូង​ក៏ដោយ។

Aung Thu – ជម្រើសជាតិ​មីយ៉ាន់ម៉ា និងលេង​ឲ្យក្លឹប Police Tero

Aung Thu បាន​ជួួយ​ឲ្យ​ក្រុម​ Police Tero រក​បាន​បីពិន្ទុ​យក​ឈ្នះ​លើ Ubon UMT ក្នុង​លទ្ធផល ៣-២ កាលពី​ថ្ងៃពុធ​កន្លងទៅ។

ក្នុង​វ័យ​ ២១ឆ្នាំ កីឡាកររូប​នេះ​ទទួល​បាន​តំណែង​ជាកីឡាករ​ល្អ​ប្រចាំសប្តាហ៍ ដោយ​បាន​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទៅ​នៅ​នាទី​ចុងក្រោយ ដោយ​ស៊ុត​គ្រាប់​ទីបី​ឲ្យក្រុម​។

គ្រាប់រាប់​បាល់​របស់ Aung Thu ជួយឲ្យ​ក្រុម Police Tero ឈរ​លេខរៀង​ទីបី​ និង​កើនពិន្ទុពី ១០ ទៅ​ ១៤។

នៅ​ថ្ងៃអាទ្យ​ខាងមុខ​ ក្រុម​នេះ​នឹងទទួល​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ Sukhothai។

ប៉ុន្តែ​មុន​ពេល​ប៉ះ​ជាមួយ​ក្រុម​លេខរៀង​ទីប្រាំ Aung Thu មាន​ឱកាស​ចូល​រួមអបអរពិធីបុណ្យ​សង្ក្រាន​ឆ្នាំថ្មី ដោយ​បាន​ចេញ​ទៅលេង​បាញ់​ទឹក​ដាក់គ្នា!

Kyaw Ko Ko – ជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា និង​លេងឲ្យក្លឹប Chiangrai United

Chiangrai United ទទួល​លាភ​ពីរ​ក្នុង​ការ​អបអរ​ពិធីសង្ក្រាន!

ទីមួយក្រុមនេះបាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​បាតតារាង Air Force Central ក្នុងលទ្ធផល ២-០ កាលពីថ្ងៃពុធ។

ទីពីរ ក្លឹប​ទទួល​បាន​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ Kyaw Ko Ko ដែល​មាន​របួស។

កីឡាករ​វ័យ​ ២៥ឆ្នាំ ដែល​រង​របួស​កាលពីប៉ះជាមួយ Pattaya United និង​ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ ១-០ បាន​ទទួល​កា​រវះកាត់​ដោយ​ជោគជ័យ នឹង​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​នឹង​ចូល​រួ​មកម្មវិធី​នីតិសម្បទា​ផងដែរ។

ប៉ុន្តែ​ក្លឹប​នេះ​ត្រូវ​ព្យាយាម​ឲ្យ​អស់​លទ្ធភាព​នៅ​ពេល​អវត្តមាន​កីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់នេះ ដោយ​សារ​តែ​គាត់​មិន​អាច​លេង​បាន​ចាប់ពី ៦ ទៅ​ ៨​ សប្ដាហ៍ ខណៈ​ដែល​ក្រុម​ត្រូវ​ទៅប៉ះក្រុមជើង​ឯក Buriram United ដែល​ជាក្រុម​ភ្ញៀវ​នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​ខាងមុខ!