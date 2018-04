សេចក្តី​រាយការណ៍​ពី​ប្រទេស​ចិន​បាន​ឲ្យ​ដែល​ថា​កីឡាករ​បាល់​ទាត់​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ការ​បញ្ចញ​រូប​សាក់​របស់​ខ្លួន​អំឡុង​ពេល​ប្រកួត កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​រិះ​គន់​ពីសំណាក់​អ្នកគាំទ្រ​បាល់​ទាត់​ និង​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​ធ្វើ​កំប្លែង​ចំអក​លើ​បម្រាម​នេះ​ទៀត​ផង។



ព័ត៌មាន​មានអំពី​ការ​ហាម​ឃាត់​បាន​ផ្តើម​ចេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​កន្លង​ទៅ​នៅ​ពេល​ដែល​កីឡាករចិនមួយ​ចំនួន​ដូចជា Gao Lin និង Wei Shihao ​បាន​យក​បង់​មក​រុំ​គ្រប់​កន្លែង​ដែល​មាន​រូប​សាក់​ អំឡុង​ពេល​ដែល​ពួកគេប្រកួត​បើក​ឆាក China Cup ជាមួយ​ប្រទេស​វែលស៍។

បើយោង​តាមកាសែត South China Morning Post បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា បម្រាម​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ថ្នាក់ជាតិ​ស្តីពី​ «វប្បធម៌សុខភាពល្អ» ​

This should be getting a *lot* more attention: last night, there was an order from on high to China’s football team to cover all visible tattoos. Yet another example of government interference, but FIFA continues to turn a blind eye… pic.twitter.com/Teb6xpS5IV

