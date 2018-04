២០១៨ ឆ្នាំរបស់ Chanathip បង្ហាញសមត្ថភាពពិតប្រាកដនៅ J1 League

ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆครับ ขอบคุณโค้ชสต๊าฟทีมงานทุกคน ขอบคุณ เจย์ ที่โหม่งชงมาแบบอร่อยมาก ขอบคุณเพื่อนร่วมทีม มันเป็นวันที่ วิเศษจริงๆ มีความสุข ขอบคุณนะครับ 💪🏼🙏🏽👏🏽🤝#consadolesapporo

