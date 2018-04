ក្រុម​ការ​ពារ​តំណែង​ជើង​ឯកជប៉ុនបាន​ចាប់ផ្តើម​ប្រកួត​ដំបូងជាមួយក្រុម​វៀតណាមសម្រាប់ពាន AFC ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយ​ការ​ប្រកួត​បើកឆាក​នេះ​ជប៉ុន​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ត្រចះត្រចង់​ ៤-០ នៅ​ទឹកដីប្រទេសថៃ។



ត្រឹមតែ​បីនាទី​ប៉ុណ្ណោះ Nadeshiko អាចស៊ុតបាល់​នាំមុខ ដោយ​ការ​ស៊ុត​បាល់​រាប​ស្មើដី ប្រឡោះជើងខ្សែការពារ ធ្វើឲ្យបាល់​ផ្លោង​ចូល​សំណាញ់ទី។



១៥នាទីក្រោយមក ជប៉ុន​បាន​បន្ថែមការនាំមុខ​ នៅពេលដែល Mana Iwabuchi អូ​ចូលក្នុង​តំបន់​ប្រអប់ទី រួច​ប៉ះទៅ Emi Nakajima ហើយ​បានសម្រេច​ទីយ៉ាងស្អាត។

ការភ្លេច​ខ្លួនមួយភាំង​របស់ Iwabuchi បាន​បង្ក​ឲ្យ​មានការ​រត់​ពីក្រោយខ្នងរហូតអាចឲ្យ Hikaru Naomoto អាចមាន​គ្រាប់បាល់​ទី​បី

66′ GOAL! 🇯🇵 4-0 🇻🇳 INSULT TO INJURY! Substitute Mina Tanaka comes on to notch a fourth goal for the Japanese.#WAC2018 #Jordan2018 #JPNvVIE pic.twitter.com/d6l0s3ts8w — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 7, 2018

៦នាទី​មុន​ដល់​រយៈពេលមួយម៉ោង Mina Tanaka បាន​បញ្ចប់​ទី​ដោយ​ទាតល់ផ្លាតមក​ក្រោយវិញ។

ជ័យជម្នះ​នេះ​ជួយឲ្យ​ជប៉ុនមាន​ពីរពិន្ទុ​នាំ​មុខគេក្នុង​ពូល A លើសពីក្រុមទៀតគឺ អូស្ត្រាលី និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែល​ក្រុម​ទាំង​ពីរ​មាន​លទ្ធផល ១-១.

សកម្មភាព​ក្នុង​ពូល B នឹង​បន្ត​នៅ​ថ្ងៃអង្គារដោយ​ជប៉ុន​ត្រូវ​ប៉ះ​ជាមួយ កូរ៉េខាងត្បូង។