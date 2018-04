FOS Sports Asia សូម​នាំ​មក​ជូន​​ការ​តាម​ដាន​សកម្មភាពប្រចាំ​សប្តាហ៍​ទៅលើ​កីឡាករ ចាន់ វឌ្ឍនាកា និងកែវ សុខផេង របស់​កម្ពុជា និង Kyaw Ko Ko និង Aung Thu របស់មីយ៉ាន់ម៉ា។



Aung Thu – ជម្រើស​ជាតិ​មីយ៉ានម៉ា និង​លេង​ឱ្យក្លឹប Police Tero

​បន្ទាប់​ពី​យក​ឈ្នះ Port FC ក្នុងលទ្ធផល ៤-២ កាលពីសប្តាហ៍មុន Police Taro ត្រូវ​រង​បរាជ័យក្រោមថ្វី​ជើងរបស់ Bangkok Glass ក្នុង​លទ្ធផល ៤-១ ដែលធ្វើ​ឲ្យ​កីឡាករ Aung Thu ហាក់​ថមថយ​ពន្លឺ​ប្រជាប្រិយភាព។

Aung Thu ប្រាកដជា​រៀន​សូត្រ​បាន​ច្រើន​ពី​កីឡាករ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធលំដាប់​ខ្ពស់របស់​ក្រុម​ទន្សាយ Bangkok Glass ដែល​អាច​រកគ្រាប់​បាល់​បាន​នៅ​ដើម​តង់​ទី​ពីរ និងពីគ្រាប់​ទៀត​រកបានដោយ Mario Gjurovski និង Thitipan Puangchan។

Police Tero អាច​រក​បាន​មួយគ្រាប់​វិញ​នៅ​នាទី ៧៦ ប៉ុន្តែ​ខ្សែ​បម្រើ Bangkok Glass បាន​បន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀត។

ក្រោយ​ប្រាំបួនប្រកួត Police Tero ស្ថិត​ក្នុង​លេខរៀងទី ១៥ ដោយ​មាន​៧ពិន្ទុុ។

Kyaw Ko Ko – ជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា និងលេង​ឲ្យក្លឹប Chiangrai United

ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ច្រំដែល​បាន​កើតឡើង​នៅ​ពេល​ដែល Chiangrai United បាន​យក​ឈ្នះ ១-០ ជាលើកទីពីរ​លើ​ក្រុម Pattaya United កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅ។

ដូចពេល​ប៉ះជាមួយ Bangkok United កាលពីសប្តាហ៍មុន ខ្សែការពារសញ្ជាតិ​ប្រេស៊ីល​ Victor Cardozo អាច​រកគ្រាប់បាល់​បាន​យ៉ាង​រហ័ស​ធ្វើ​ឲ្យ​ Chiangrai ទទួល​បាន​ ៣​ពិន្ទុ!

ប៉ុន្តែ​បើក្រឡេកមើលកីឡាករ Kyaw Ko Ko គឹ​ហាក់គ្មានសំណាង​ទេ ដោយ​ប្តូរចូល​នៅ​នាទី ៧៦ កីឡាករូប​នេះ​ត្រូវ​រង​របួស​ដាច់​សរសៃ​សន្លាក់​ដោយការ​ធាក់ពីកីឡាករខែ្សការពារ Sarawut Kanlayanabandit។

Ko Ko នឹង​មិន​អាច​ចូល​លេង​បានទេ​សម្រាប់​ប្រកួត​ដែល​នៅ​សេសសល់​ក្នុងរដូវ​កាល ២០១៨នេះ ខណៈ​ដែល Chiangrai United ត្រូវ​ត្រៀម​ជួប​ជាមួយ Air Force Central ដោយ​មិន​មាន​វត្តមាន​ខ្សែប្រយុទ្ធ​មីយ៉ាន់​ម៉ា​ម្នាក់​នេះ។

យើងខ្ញុំ​ទាំង​អស់​គ្នា​ជាក្រុមការងារ FOX Sports Asia ​សូមជូន​ពរ​ឲ្យ Kyaw Ko Ko ឆាប់​ជា​សះស្បើយ​ពី​របួស។

កែវ សុខផេង – ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា និងលេង​ឲ្យក្លឹប PKNP FC

បើមើល​រូប​ភាព​ខាងលើ គេ​អាច​និយាយ​បាន​ថា​ កែវ សុខផេង​ដូច​ជា​មិន​ទាន់​ដល់​ពេល​ចូល​ទីលាន​វិញ​នៅឡើយ​ទេ។

ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​កម្ពុជា កែវ សុខផេង បាន​ចូល​ក្នុង​ក្រុម​វិញហើយ ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ចូល​លេង​ទេ។​ កាលពី​ប្រកួត​ជាមួយ Felda United កីឡាករ​រូប​នេះ​ក៏​នៅ​តែ​ជា​កីឡាករ​បម្រុង​មិន​បាន​ចូល​លេង​ទេ ខណៈ​ដែល​ពេលនោះ PKNP FC យក​ឈ្នះ Felda United ក្នុង​លទ្ធផល ១-០ ស៊ុត​ចូល​ដោយ​កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Thiago Fernandes។

សម្រាប់​ជំនួប​ម្តងទៀត​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរសប្តាហ៍​ខាងមុខ គេសង្ឃឹម​ថា កែវ សុខផេង នឹង​មានឱកាស​បង្ហាញ​ខ្លួន​ ដើម្បីឲ្យក្តី​ស្រមៃ​របស់​គេ​ក្លាយ​ជាការពិត!

ដោយឡែក​សម្រាប់ បាល់ទាត់​ក្នុងលីគកំពូលម៉ាឡេស៊ី​វិញ កីឡាករ​រូប​នេះ​ចូល​ជួយ​ក្រុម​។ រហូត​មកទល់​ពេលនេះ កែវ សុខផេង ស៊ុត​ចូល​បាន​មួយ​គ្រាប់​ហើយ។

ចាន់ វឌ្ឍនាកា – ជម្រើសជាតិកម្ពុជា និងលេងឲ្យក្លឹប Pahang FA

ក្រោយ​ពី​បង្ហាញ​ស្បែកជើងទាត់​បាល់​រចនា​ឡើងជាពិសេស​សម្រាប់​គាត់ ចាន់ វឌ្ឍនាកា​បាន​សាកល្បង​ប្រើ​អាវុធថ្មី​នេះ​ក្នុង​ជំនួប​រវាង​ Pahang ជាមួយ Johor Darul Ta’zim ក្នុង​ការប្រកួត​វគ្គ១ភាគ៤ ជើង​ទីមួយ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ FA Cup.

វាហាក់បីដូច​ជា​កីឡាករ​កម្ពុជា​រូប​នេះ​មិន​ទាន់​ស៊ាំ​នឹង​ស្បែកជើង​ខ្មៅ​មួយគូនេះ​នៅឡើយ ដោយ​គាត់​មិន​ទាន់​អាចរកគ្រាប់​បាល់​បាន​នៅ​ឡើយ។

មុន​ពេលជួប​ជាមួយ Johor ម្តងទៀត ក្រុម​របស់ CV11 ត្រូវ​ជួប​ជាមួយ Kuala Lumpur ជាមុនសិនក្នុង​លីគ​កំពូល​ម៉ាឡេស៊ី ខណៈ​ដែល​ក្រុម​ Pahang ដែល​មាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​ពីរ ព្យាយាម​ប្រដេញ​ពិន្ទុ​ជាមួយ ក្រុម​កំពូលតារាង ដោយ​តាម​ពីក្រោយ​តែ ២ ពិន្ទុ​ប៉ុណ្ណោះ។