Bayern បានវាយបកទៅលើ Frankfurt វិញទាក់ទងនឹងគ្រូ Kovac!

Bayern Munich បាន​ប្រតិកម្ម​ក្នុង​សង្រ្គាម​ពាក្យ​សម្តី​តបត​ទៅ​កាន់ Eintracht Frankfurt ជុំវិញ​ការចុះ​កុងត្រា​ជាមួយ​គ្រូ​បង្វឹក Niko Kovac ។

ម្ចាស់​ជើង​ឯក Bundesliga Bayern បាន​ប្រកាស​កាល​ពី​ថ្ងៃសុក្រ​នេះ​ថា Kovac នឹង​មកដឹក​នាំ​ក្រុម​នៅ​ចុងបញ្ចប់​នៃ​រដូវកាល​នេះ នៅពេល​កុង​ត្រា​រយៈពេល​ខ្លី​របស់ Jupp Heynckes ផុត​កំណត់​។

ប៉ុន្តែ វាបាន​ធ្វើឲ្យ​មាន​ការ​ខឹង​សម្បារ​ពី Frankfurt ក្រោយ​ប្រធាន​ផ្នែក​កីឡា​លោក Fredi Bobic ដែលបាន​អះអាង​ថា ពេល​វេលា​នៃ​ការ​ប្រកាស​នេះ​គឺ “គ្មាន​វិជ្ជា​ជីវៈ និង​ខ្វះ​ការ​គោរព” ហើយ​វាអាច​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ទម្រង់​លេង​របស់​ក្រុម​សម្រាប់​ពេល​វេលា​ដែល​នៅសេស​សល់​ក្នុង​រដូវកាល​នេះ​។

Uli Hoeness ប្រធាន​ក្លឹប Bayern បាន​ឆ្លើយតប​យ៉ាង​ចាស់ដៃ​ក្រោយជ័យជម្នះ​ក្នុង​លទ្ធផល ៥-១ រវាង Bayern ជាមួយ Borussia Moenchengladbach កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ។

គាត់​បាន​និយាយ​ថា៖ «យើង​គ្មាន​បំណង​និយាយ​ពី​រឿងនេះ​ទេ កាល​ពី​ម្សិលមិញ​ដោយ​សារយើង​យល់ថា​ការ​លើក​ឡើង​របស់ Fredi Bobic ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ណាស់​»។

«សំខាន់ យើង​បាន​ធ្វើ​កិច្ចការនេះ​ប្រកប​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈ ព្រោះ​យើង​បាន​ប្រើកថា​ខណ្ឌ​របស់ Niko Kovac ដែល Bobic បាន​ធ្វើ។ នេះ​ពិត​ជា​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​ណាស់​»។

