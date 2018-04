Spurs បំបាក់ Liverpool ក្នុងលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រងងឹតមុខ

ពេលនេះ Tottenham Spurs អាចឈរជើងក្នុងតារាងដែលមានលំដាប់លេខ ២ ជាមួយនឹង Man United ក្នុងពិន្ទុ២០ បន្ទាប់ពីក្រុមនេះទើបបានបំបាក់ ក្រុមហង្សក្រហមក្នុងការប្រគួតប៉ុន្មាននាទីមុននេះ ក្នុងលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក្រុមហង្សក្រហមងងឹតមុខ គឺ ៤-១។

គួបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រោយ ៩ ប្រគួតក្នុង Premier League 2017 ក្រុមដែលមានពិន្ទុះខ្ពស់ជាងគេគឺ Man City ដែលមានពិន្ទុ ២៥ ហើយក្រុមទីពីរមាន ២០ ពិន្ទុ ចំណែកក្រុមដែលស្ថិននៅបាតតារាងនោះគឺ Crystal Palace ដោយក្នុង ៩ ប្រកួតកន្លងមក គឺទទួលបានតែ ៣ ពិន្ទុះប៉ុណ្ណោះ។

សូមមើលលទ្ធផលខាងក្រោម៖

FULL-TIME: Goals from Heung-Min Son, @dele_official and a brace from @HKane see us take all three points at Wembley! #COYS pic.twitter.com/kUg1nL1xpk

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 22, 2017