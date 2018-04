Arsene Wenger ហាក់មិន​ភ្លើតភ្លើន​នឹង​ជ័យជម្នះ​លទ្ធផល ៤-១ ដែល Arsenal ទទួល​បានលើ​ក្រុម CSKA Moscow ក្នុងការ​ប្រកួត​វគ្គ​ប្រាំបី​ក្រុម​ចុង​ក្រោយ​នៅ Europa League កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ឡើយ​។

គ្រាប់​បាល់ពីរ​គ្រាប់​របស់ Aaron Ramsey និង​ពីរគ្រាប់​ទៀត​របស់ Alexandre Lacazette បាន​ជួយ​ឲ្យ Arsenal មាន​ប្រៀប​យ៉ាង​កក់ក្តៅ​ជាមួយ​នឹង​ការ​នាំ​មុខ ៣ គ្រាប់​នៅ​មុនការ​ប្រកួត​ជើង​ទីពីរ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​ក្នុង​ប្រទេស​រុស្ស៊ី ប៉ុន្តែ Wenger បាន​និយាយ​ថា ក្រុមរបស់​គាត់​មិនអាច​ឈប់​សម្រាក​បាន​ឡើយ​។

ក្រប​ខណ្ឌ Europa League គឺជា​ក្តី​សង្ឃឹម​តែមួយ​ប៉ុណ្ណោះ​របស់ Arsenal ដើម្បី​អាច​មានឱកាស​លេង​នៅ​ក្របខណ្ឌ Champions League នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ។

គ្រូ​បង្វឹក​សញ្ជាតិ​បារាំង​រូបនេះ​បាន​និយាយ​ថា៖ «យើង​នឹង​ផ្តោត​លើការ​ប្រកួត​ជើង​ទី​ពីរ​។ កិច្ចការ​នេះ​នៅ​មិនទាន់​ចប់​នៅ​ឡើយ​ទេ។ យើង​ត្រូវតែ​ទៅ​កាន់​ទី​នោះ ដោយ​ផ្តោត​លើ​ការព្យាយាម​យក​ឈ្នះ​លើ​ការប្រកួត​ឲ្យ​បាន​»។

«យើង​ស្ថិត​ក្នុង​វគ្គ​ប្រាំបី​ក្រុម​ចុងក្រោយ​នៅ​ឡើយ​ទេ យើង​នៅ​មាន​ផ្លូវវែង​ឆ្ងាយ​ទៀត ហើយយើង​ត្រូវ​សម្រេច​កិច្ចការ​នេះ​ឲ្យ​បាន​។ យើង​មិនទាន់​ឈាន​ដល់​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រនៅ​ឡើយ​ទេ ដូច្នេះ​យើង​មិនទាន់​អាច​និយាយ​អំពី​ជ័យ​ជម្នះ​បាន​ឡើយ​។ យើង​ទទួល​រងការ​បរាជ័យ​ជា​ច្រើន​នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ ដូច្នេះ​វានឹង​ជួយ​យើង​ឲ្យ​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ផ្តោត​លើ​ការ​ប្រកួត​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​លេង​ឲ្យ​បាន​ល្អ»។

បើទោះ​បី​ក្រុម​ខ្លួន​ទទួល​ជ័យជម្នះ​បែប​នេះ​ក៏​ដោយ ក៏គ្រូ​បង្វឹក​រូបនេះ​បាន​ធ្វើការ​កើត​សរសើរ​ដល់ CSKA ចំពោះ​ទម្រង់​លេង​របស់​ពួក​គេ​ដែរ​។

«វាជា​ការប្រកួត​ដែល​មាន​ការលំបាក ព្រោះ​ពួកគេ​ពូកែ​ធ្វើការ​វាយ​សម្រុក​ខ្លាំង​ណាស់ ពួកគេ​វាយបក​មក​យើង​វិញ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស រាល់ពេល​ដែល​យើង​បាន​បាត់បង់​បាល់​។ ពួកគេបាន​ឆ្លៀត​ទាញយក​ប្រយោជន៍​ពី​កំហុស​ដែល​យើង​បាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​វាយ​សម្រុក​មកលើ​យើង​»។

«ខ្ញុំ​គិតថា​ការ​ប្រកួត​នៅ​តង់​ទី​មួយ​គឺ​អស្ចារ្យ​ណាស់ ពួកគេ​លេង​បាល់​បាន​យ៉ាង​រហ័ស ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំក៏មិន​អាច​បំភ្លេច​វា​បាន​ដែរ ព្រោះ​ពួកគេ​មើល​ទៅ​ពិតជា​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ណាស់»។ ខ្ញុំ​តែង​តែគិត​ថា យើង​មុខជា​អាច​រក​គ្រាប់​បាល់​បាន ប៉ុន្តែ​ក៏​ខ្ញុំ​មាន​ការព្រួយ​បារម្ភ​ដែរ​ថា ពួកគេ​ប្រហែល​ជា​អាច​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​យើង​បាន​ផង​ដែរ។ ពួកគេ​មាន​បច្ចេក​ទេស​ល្អ​ណាស់​»។

«ខ្ញុំ​គិត​ថា CSKA Moscow គឺជា​ក្រុម​ដ៏​ខ្លាំង​មួយ​ដែល​មាន​បច្ចេកទេស​ល្អ​ក្នុង​ការ​លេង និងវាយ​សម្រុក​បាន​យ៉ាង​រហ័ស។ ពួកគេ​បាន​សម្រុក​មក​លើ​យើង​ជាច្រើន​លើក​នៅ​ក្នុង​តង់ទី​មួយ។ កីឡាក​របស់ CSKA ផ្លាស់ទី​បាន​រហ័ស ហើយ​ឆ្លាតវៃ​ណាស់ ហើយ​ពួកគេ​បោះ​បាល់​ក៏បាន​ល្អ​ផង​ដែរ​»។

គ្រូ​បង្វឹក​របស់ Arsenal ក៏​បាន​អបអរសាទរ​ដល់​ខ្សែ​បម្រើ Ramsey ចំពោះ​ទម្រង់​លេង​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​គាត់​ផង​ដែរ​។

Wenger បាន​និយាយ​ថា៖ «សម្រាប់ Aaron Ramsey ទម្រង់​លេង​របស់​គាត់​នៅតែ​ល្អ​ដដែល​។ នៅពេល​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើការ​ប្រកួត​ជាប់ៗ​គ្នា​បាន នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ថា គាត់​មិនត្រឹម​តែ​រួមចំណែក​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​របស់​ក្រុ​មនោះ​ទេ ហើយ​ថែម​ទាំង​ធ្វើ​បាន​យ៉ាងល្អ​ទៀត​ផង​»។

«អ្វី​ដែល​ខុស​ប្លែក​ចាប់តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៣ នោះ​គឺ​សព្វថ្ងៃ​គាត់​ជា​ខ្សែប្រយុទ្ធ​មុត​ស្រួល​ជាង​មុន។ គាត់​មិន​ច្រលោត​ដូច​មុន​ទេ ហើយ​វិធី​ដែល​គាត់​រក​គ្រាប់​បាល់ អ្នក​ឃើញ​ហើយ​ថា​គាត់ពិត​ជា​មាន​ភាព​ហ្មត់ចត់​ណាស់​។ ពីមុន គាត់​ប្រញាប់​ប្រញាល់​ក្នុងការ​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​បន្តិច​»។

អ្នក​គាំទ្រ​ក៏​បាន​សម្តែង​ការកោត​សរសើរ​ដល់​កីឡាករ​សញ្ជាតិ​វេលស៍​រូបនេះ​ផង​ដែរ ចំពោះ​គ្រាប់​បាល់​ទី​ពីរ​របស់​គាត់​។

