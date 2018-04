ប្រធានក្លឹប Roma ត្រូវទទួលពិន័យក្រោយជប់លៀងយកឈ្នះ Barca!

ប្រធាន​ក្លឹប Roma លោក James Pallotta បាន​លោត​ចូល​ទៅក្នុង​អាងទឹក​លម្អ​ក្នុង​ទីក្រុង Rome ដើម្បី​អបអរ​នឹង​ជ័យជម្នះ​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ពួកគេ​លើ Barcelona នៅ​ក្រប​ខណ្ឌ Champions League ។

ប៉ុន្តែ​ការសប្បាយ​នេះ​បាន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​បន្តិច​សម្រាប់​លោក Pallotta ដែល​ក្រោយ​មកគាត់​បាន​ចេញមុខ​សូមទោស​ចំពោះ​ការលោត​ចូល​ទៅ​ក្នុង​អាង​ទឹក​នោះ ហើយ​ត្រូវ​បង់​ប្រាក់ពិន័យ​ចំនួន ៥០០ អឺរ៉ូ ព្រម​ទាំង​បាន​សន្យាថា​នឹង​បង់​ប្រាក់​ចំនួន ២៣០.០០០ អឺរ៉ូ​បន្ថែមទៀត​ដើម្បី​ជួសជុល​អាង​ទឹក​លម្អ​មួយ​ទៀត​។

ជ័យជម្នះ​ក្នុង​លទ្ធផល ៣-០ របស់ Roma នៅ​ក្នុងការ​ប្រកួត​ជើង​ទីពីរ​នៅ​វគ្គ​ប្រាំបី​ក្រុម​ចុងក្រោយ​លើ Barcelona បាន​បង្ហាញ​ថា​ក្រុម​នៅ​ក្របខណ្ឌ Serie A មួយ​នេះ​បាន​វិញ​ត្រឡប់មក​ចូល​រួម​ក្នុងការ​ដណ្តើម​ពាន Champions League វិញ​ជាមួយ​នឹង​ទម្រង់​លេង​ដ៏​អស្ចារ្យ​។

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy 😂 pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ

