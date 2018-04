FC Bayern München បាន​បញ្ជាក់​ថា គ្រូ​បង្វឹក​របស់ Eintracht Frankfurt លោក Niko Kovac នឹង​មកដឹក​នាំ​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​នៅ Bundesliga នៅ​រដូវកាល​ក្រោយ ក្រោម​កុង​ត្រា​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ​។

គ្រូ​បង្វឹក​សញ្ជាតិ​ក្រូអាត​ដែល​បាន​លេង​ឲ្យ​ក្លឹប​យក្ស FC Bayern ចាប់​ពី​ឆ្នាំ ២០០១ ដល់​ឆ្នាំ ២០០៣ នឹង​ស្នង​តំណែង​ពី Jupp Heynckes នៅពេល​ចប់​រដូវកាល​នេះ​ជាមួយ​នឹង​ប្អូន​ប្រុសរបស់​គាត់ Robert ដែល​នឹង​ត្រូវធ្វើ​វា​ជា​ជំនួយការ​គ្រូ​បង្វឹក​នៅ​កីឡដ្ឋាន Allianz Arena ។

💬 #Heynckes on Kovač: “I’ve read his biography and it’s very positive. He is working with many different types of player with varying nationalities in Frankfurt, and he’s doing a wonderful job. He is no doubt predestined to coach #FCBayern.” pic.twitter.com/rV7rJ94tDf — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 13, 2018

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ ក៏មាន​ការរាយការណ៍​មក​ថា Bayern បាន​ព្យាយាម​បញ្ចុះ​បញ្ចូល Heynckes ឲ្យ​នៅ​ដឹកនាំ​បន្ត ប៉ុន្តែ​គ្រូ​បង្វឹក​វ័យ ៧២ ឆ្នាំ​រូបនេះ​បាន​និយាយ​ថា គាត់​មិន​ចាប់អារម្មណ៍​នឹងការ​បន្តដឹក​នាំ​លើស​ពី​យុទ្ធនាការ​នៃ​ការប្រកួត​បច្ចុប្បន្ន​ឡើយ​។

ថ្វី​បើ Kovac មាន​បទ​ពិសោធន៍​តិចតួច​ទាំង​នៅ​ក្រុម Frankfurt និង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​របស់ក្រូអាត​ក៏​ដោយ ក៏គាត់​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​សមត្ថភាព​ដ៏​គួរឲ្យ​កោត​សរសើរ​របស់​គាត់​រួចទៅ​ហើយ​។ បន្ទាប់ពី​ឡើង​កាន់​តំណែង​នៅ​កីឡដ្ឋាន Commerzbank-Arena កាល​ពី​ខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ មក គ្រូ​បង្វឹក​វ័យ ៤៦ ឆ្នាំ​រូបនេះ​បាន​នាំ​ក្រុម Eagles (Frankfurt) ឲ្យ​ឆ្លង​ផុត​ពីតំបន់​ដែល​ត្រូវ​គេ​កាត់​ចេញ ដើម្បី​ឈានទៅ​ដល់​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​នៅ DFB-Pokal នៅ​ឆ្នាំ​បន្ទាប់​ផង​ដែរ​។

💬 More from #Heynckes on Kovač: “He is hard-working, innovative, eloquent, and lives for football. He is a good man manager too. I believe #FCBayern have made a great decision bringing him in.” pic.twitter.com/zqC08aegOr

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 13, 2018

Hasan Salihamidzic ប្រធាន​ផ្នែក​កីឡា​របស់ Bayern បាន​ប្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ថា៖ «Niko ធ្លាប់​ជា​កីឡាករ​របស់ Bayern ដូច្នេះ​គាត់​ស្គាល់​អំពី​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ការ​លេង និង​រចនាសម្ព័ន្ធ ព្រម​ទាំង DNA របស់​ក្លឹប​យ៉ាង​ច្បាស់​»។

«យើងជឿជាក់ថា គាត់គឺជាគ្រូបង្វឹកដ៏ស័ក្តិសមម្នាក់សម្រាប់អនាគតរបស់ Bayern»។