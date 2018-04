៤ ក្រុមចុងក្រោយនៅ Champions League៖ Bayern ប៉ះ Real និង Liverpool ប៉ះ Roma

Liverpool ដែលជាក្លឹបលេចធ្លោនៅ Premier League នឹង​ប៉ះ​ជាមួយ​ Roma ខណៈដែលក្លឹប​យក្ស​នៅ​លីគ​អាល្លឺ​ម៉ង់ គឺ Bayern München ប៉ះជាមួយ Real Madrid មកពីអេស្ប៉ាញ ដើម្បី​បន្ត​ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅ​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ដណ្ដើម​ពាន Champions Leagues។



ដោយ​ក្រុម​ទាំងនេះ​បាន​បង្កើត​លទ្ធផល​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល​កាលពីក្នុង​វគ្គ១ភាគ៤ ដោយ​ក្រុម Liverpool បាន​យកឈ្នះ Manchester City ក្នុងលទ្ធផល​សរុប​ទាំងពីរជើង ៥-១។

ដោយ​ឡែក Roma កាលពីជើង​ទីមួយចាញ់ Barcelona ដល់ទៅ ៤-១ ប៉ុន្តែ​ដល់​ជើង​ទីពីរ​ Roma អាច​រកបាន​ ៣-០ វិញ​ ធ្វើ​ឲ្យ​​ពិន្ទុសរុប​គឺ​ ៤-៤ ប៉ុន្តែ​ Roma អាច​ឡើង​ទៅ​វគ្គ​បន្ត​ដោយ​សារ​ក្រុម​នេះ​អាច​រក្សា​មិន​ឲ្យ​មាន​ការ​ស៊ុ​ត​បញ្ចូល​ទី​របស់​ខ្លួន​ពេល​លេង​ក្នុង​ដី។

សម្រាប់ Real Madrid វិញ Ronaldo បាន​បញ្ចប់​ក្តី​សង្ឃឹម​ចុងក្រោយ​របស់ Juventus នៅ​ជើងទីពីរ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ស៊ុត​បាល់​តែ​មួយ​គ្រាប់​របស់ Cristiano Ronaldo ធ្វើ​ឲ្យ​លទ្ធផលសរុប​ទាំងពីរជើងគឺ​ Real ឈ្នះ Juventus ៤-៣។

ចំណែកឯ Bayern គឺ​មាន​ដំណើរ​រៀង​ស្រួល​ជាងគេ​ដោយ​ឈ្នះ Sevilla ក្នុង​ជើង​ទីមួយ និង​ស្មើ​នៅ​ជើង​ទីពីរ សុរប ២-១។

ចំពោះ Roma វិញ​គឺ​មិន​ដែល​ស្គាល់​ឈ្នះ​ពាន​ European Cup ទេ ពួកគេ​ចាញ់ Liverpool ក្នុង​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រឆ្នាំ ១៩៨៤។

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! 👋#ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 13, 2018