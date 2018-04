Oscar De La Hoya បាន​បញ្ជាក់​ថា Lucas Matthysse នឹង​ត្រូវ​ការពារ​ខ្សែ​ក្រវាត់​ទម្ងន់មធ្យម WBA របស់​គាត់​ពី Manny Pacquiao នៅក្នុង​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ ក្នុង​ខែ​កក្កដា​ខាងមុខ​នេះ។

អ្នករៀប​ចំការ​ប្រកួត​បាន​ប្រកាស​នៅ​លើ Twitter នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ថា ការប្រកួត​ត្រូវ​បានកំណត់​រួច​ហើយ​គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ​កក្កដា​។

Signed, sealed, and delivered: Proud to officially announce that WBA welterweight world champion @MatthysseLucas will put his title on the line against @mannypacquiao in Kuala Lumpur, Malyasia on Saturday night July 14 (US time). — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) April 2, 2018

Pacquiao then took to his Twitter, Instagram and Facebook accounts to respond.

It’s on! Can’t wait to challenge Lucas Matthysse for another world title on July 15 in Kuala Lumpur, Malyasia – July 14 US time #Pacmanisback — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) April 3, 2018

បន្ទាប់​មក Pacquiao ក៏​បាន​ធ្វើការ​ឆ្លើយតប​នៅ​លើ Twitter, Instagram និង Facebook របស់​គាត់​ផង​ដែរ​។

ការ​ប្រកាស​របស់ De La Hoya នេះ​បាន​ជម្រះ​នូវ​មន្ទិល​សង្ស័យ​អំពី​ការប្រកួត​នេះ ចាប់​តាំងពី​តារា​ប្រដាល់​របស់​ហ្វីលីពីន​ដែល​ឈ្នះ​ខ្សែក្រវាត់​ពិភព​លោក​ពី ៨ ស្ថាប័ន​ក្នុង​កម្រិត​ទម្ងន់​ខុសៗ​គ្នា​ដែល​មិនធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​នោះបាន​ប្រកាស​ជា​លើក​ដំបូង​អំពី​ការប្រកួត​នេះ​កាល​ពី​ខែមុន​។

Pacquiao ដែល​ជា​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន មិន​បាន​ធ្វើការ​ប្រកួត​ទេ​ចាប់តាំង​ពី​ការទទួល​បរាជ័យ​ក្រោមថ្វី​ដៃ​របស់​កីឡាករ​អូស្រ្តាលី Jeff Horn នៅ​ទី​ក្រុង Brisbane កាលពី​ខែកក្កដា​នៅ​ឆ្នាំ​មុន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ Pacquiao បាត់បង់​ខ្សែ​ក្រវាត់​ទម្ងន់​មធ្យម WBO របស់​គាត់​។

អ្នក​ប្រដាល់ Matthysse វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ដែល​បាន​ឈ្នះ ៣៩ លើក ដោយ​ផ្តួល​គេ​ឲ្យ​សន្លប់​ចំនួន ៣៦ ដង និង​ចាញ់ ៤ ដង​នោះ បាន​ឈ្នះ​ខ្សែ​ក្រវាត់ WBA បន្ទាប់ពី​បាន​ផ្តួល​កីឡាករ Teerachai Sithmorseng របស់​ថៃ​កាល​ពី​ខែ​មករា​។

Pacquiao បាន​និយាយ​កាល​ពីខែ​មុខ​ថា៖ «វានឹង​ក្លាយ​ជា​ការប្រកួត​ដ៏​ស្វិតស្វាញ​មួយ ព្រោះ Matthysse ក៏ជា​អ្នក​ប្រដាល់​ដែល​ចូលចិត្ត​ផ្តួល​គេ​ឲ្យ​សន្លប់​ផង​ដែរ​»។

«ខ្ញុំជា​អ្នក​ដែល​ចាញ់​ប្រៀប​នៅក្នុង​ការប្រកួត​នេះ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ថ្នឹក​នឹង​វា​ទៅ​ហើយ​។ វានឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំកាន់តែ​មាន​ទឹកចិត្ត​បន្ថែម​ទៀត​ក្នុងការ​ហ្វឹក​ហាត់ និង​ប្រយុទ្ធ​ឲ្យ​ដល់​ទី​បញ្ចប់​ដើម្បី​យក​ឈ្នះឲ្យ​បាន​»។